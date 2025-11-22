Robert Eenhoorn is niet alleen bekend als de voormalig directeur van AZ, maar staat ook bekend om zijn kwaliteiten als honkballer. Hij was lang de beste honkballer van Nederland, speelde bij de New York Yankees, werd later bondscoach en nam deel aan twee Olympische Spelen In Sportnieuws.nl De Maaskantine deelt hij een totaal bizarre anekdote over zijn eerste dag op de campus van het Davidson College. "Daar lagen een jongen en een meisje in het gras..."

Robert Eenhoorn was geen onverdienstelijke voetballer in Nederland, waar hij een deel van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam doorliep. Hij combineerde dat zolang het kon met honkballen bij Neptunus. De honkbalclub ligt niet ver van Sparta vandaan. Op een gegeven moment ging hij toch vol voor honkbal en dat bleek een goede keus. Hij zou één van de beste korte stops worden van Nederland.

De MLB

Hij schopte het tot de Major League, bij NY Yankees, nadat hij Davidson College een beurs kreeg, in de hoop gedraft te worden. In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt hij openhartig over zijn tijd in Amerika én op college. Zijn eerste ervaring daar, is een bizarre te noemen. Hij wist direct in wat voor omgeving hij kwam, op zijn zachtst gezegd.

"Op de school waar ik zat, hadden ze een honor code. Dus als je zag dat een ander wat verkeerd deed, dan moest je dat vertellen", luidde de eeuwenoude klikregel van de school. "Dan kwamen mensen écht in de problemen vertelt hij. Maar dan komt hij met een verhaal waardoor hij bijna in grote problemen kwam, op één van zijn eerste dagen.

Het Amerikaanse studentenleven

"Toen ik hier kwam kende ik één iemand: Peter Hughes. De eerste dag kwam ik aan, en je had daar ook zulke studentenverenigingen. Iedereen in Amerika mag pas vanaf 21 jaar drinken, maar de ambulances reden af en aan in de weekenden naar die verenigingen om weer wat magen leeg te pompen", schetst hij de situatie.

Op een avond ging hij ook, met Hughes, naar de vereniging. Wat later op de avond gingen ze in de auto terug naar huis. "Ik reed met hem mee, ineens zag hij een jongen en een meisje in het gras met elkaar aan de gang", zegt hij cryptisch. "Hij zei die ken ik, ik rijd even terug. Voor ik het wist stond die auto helemaal schuin. Ik dacht: Wat is dat? Ik deed die deur open en toen lagen die mensen gewoon onder die auto."

Het ongeluk

Uiteraard schrok Eenhoorn: "Hij was gewoon over die mensen heen gereden. Hij zei tegen mij, terwijl ik daar pas één dag was, we worden zo van school gestuurd. Ik begreep daar niks van. Maar dat was natuurlijk die honor code. Maar gelukkig kende hij die mensen goed en hadden zij uiteindelijk ook niks. Het liep met een sisser af gelukkig", besluit hij.

Lang zou Eenhoorn overigens niet op de school zitten. Hij koos makkelijke vakken en werd al gauw gedraft door de New York Yankees en de erst is geschiedenis.

