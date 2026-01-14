De familie van de overleden Sidney de Jong heeft een mooi initiatief opgezet ter nagedachtenis aan het sporticoon. De honkballer overleed vorige week op 46-jarige leeftijd.

Zijn familie heeft een foundation ter nagedachtenis aan de honkballer opgezet. De Sidney de Jong Foundation heeft als doel nieuwe initiatieven van sporters en betrokkenen binnen het honkbal en het softbal te ondersteunen. De Jong overleed vorige week op 46-jarige leeftijd. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Via de foundation moet de solidariteit binnen het honkbal en het softbal worden vergroot op een manier die past bij de wijze waarop De Jong zelf in het leven stond. De komende periode zal de foundation verder vorm krijgen.

Herdenkingsdienst

Woensdagavond is er vanaf 19.30 uur een herdenkingsdienst voor De Jong bij zijn oude club Amsterdam Pirates. In de sporthal onder de kantine is er gelegenheid om een laatste eer te bewijzen, een boodschap achter te laten in het condoleanceregister en afscheid te nemen. De voormalige catcher van Oranje wordt donderdag in besloten kring begraven.

Sportcarrière

De Jong debuteerde in 2001 voor Oranje. Na de wereldtitel in 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De catcher maakte als captain met het Nederlandse Koninkrijksteam de opmars naar de wereldtop mee.

Na Europese titels in 2001, 2003, 2005 en 2007, volgden ook grote successen op het wereldtoneel. Het winnen van het WK in 2011 in Panama gold als zijn hoogtepunt. De Jong kwam ook twee keer uit op de Olympische Spelen en twee keer voor het Koninkrijksteam op de World Baseball Classic. Hij hield zich daar knap staande tussen profs uit de Amerikaanse competitie.