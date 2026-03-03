De Nederlandse honkballer Jurickson Profar hangt een zware schorsing boven het hoofd. De 33-jarige speler van Atlanta Braves is opnieuw positief getest op prestatieverhogende middelen. Daarmee riskeert de speler van het Koninkrijksteam, dat in voorbereiding is op de World Baseball Classic, een schorsing van 162 wedstrijden. Ofwel: het hele seizoen.

Het zou de tweede keer zijn dat Profar niet door de dopingtest komt. Vorig jaar testte hij positief op choriongonadotrofine (hCG). Als Profar opnieuw schuldig wordt bevonden, krijgt hij automatisch een zwaardere schorsing dan vorig jaar.

De Nederlandse honkbalbond is op de hoogte gesteld van het bericht en heeft direct ingegrepen. Profar werd zonder pardon uit het team gezet, in de oefenwedstrijd tegen Baltimore Orioles op dinsdag. Profar was met Oranje in voorbereiding op de World Baseball Classic. Het team van bondscoach Andruw Jones begint op vrijdag in Miami aan het officieuze WK met een groepswedstrijd tegen Venezuela.

Ook financiële schade

Profar zal ook financieel lijden door de schorsing. De in Curaçao geboren speler kan fluiten naar zijn salaris van 15 miljoen dollar (omgerekend 12,9 miljoen euro). Ook is hij niet speelgerechtigd voor de play-offs. Het verlies van Profar is een flinke klap voor de Braves, die eerder al startende werpers Spencer Schwellenbach en Hurston Waldrep verloren door elleboogblessures.

Breaking: Atlanta Braves designated hitter Jurickson Profar is facing a 162-game suspension after testing positive for a performance-enhancing drug for the second time, sources told @JeffPassan.



Profar kreeg vorig jaar al een schorsing van 80 wedstrijden. Destijds zei hij: "Het is vanwege mijn diepe liefde en respect voor deze sport dat ik nooit bewust iets zou doen om vals te spelen." De Braves lieten destijds in een verklaring weten "verrast en zeer teleurgesteld" te zijn, maar dat ze "het programma volledig steunen en hopen dat Jurickson van deze ervaring zal leren".

Profar speelt sinds januari 2025 voor de Braves. De verwachting was dat hij hoger in de slagvolgorde van Atlanta zou komen te staan, mogelijk achter MVP van de National League Ronald Acuña Jr. Ooit de nummer 1 prospect in het honkbal, debuteerde Profar op 19-jarige leeftijd bij Texas en bracht hij in zijn eerste vijf seizoenen meer tijd door op de blessurelijst dan in het veld. Via Oakland, San Diego, Colorado en opnieuw San Diego kwam hij bij Atlanta terecht. In 2024 had hij een beste seizoenstotaal van 24 homeruns.