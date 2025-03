Nederlandse topsporter krijgt torenhoge schorsing van 80 (!) duels: 'We hopen dat hij hiervan leert'

In het voetbal wordt er weleens geschreeuwd dat spelers na schandalige overtredingen 'levenslang' geschorst moeten worden, maar in andere sporten worden torenhoge schorsingen 'gewoon' uitgesproken. Dat ondervond de Nederlandse honkballer Jurickson Profar.

De Nederlandse honkbalinternational Jurickson Profar (32) is voor liefst tachtig wedstrijden geschorst omdat sporen van een verboden middel zijn gevonden. Zijn club Atlanta Braves schrijft in een verklaring "zeer verbaasd en extreem teleurgesteld" te zijn door het dopinggebruik. De schorsing gaat onmiddellijk in. "Wij hopen dat Jurickson hiervan leert", aldus de club.

Doping

Profar testte positief voor het zwangerschapshormoon (HCG), een verboden middel volgens de Major League Baseball (MLB). HCG is een testosteronstimulerend middel dat ook op de dopinglijst van dopingautoriteit WADA staat. Profar stapte recent over van de San Diego Padres naar de Atlanta Braves. Hij kende vorig jaar een van zijn beste jaren in de Amerikaanse Major League. Hij werd als achtste Nederlander ooit geselecteerd voor de All Star Game.

42 miljoen dollar

Tachtig wedstrijden is erg veel, maar in het honkbal betekent het door het overvolle schema dat Profar 'maar' tot eind juni buitenspel staat. Mocht zijn club zich plaatsen voor het naseizoen, dan zal Profar ook daarin niet speelgerechtigd zijn.

Bij Atlanta Braves verdient de Nederlander de komende drie jaar 42 miljoen dollar (ruim 38 miljoen euro). Het is het meest lucratieve contract uit de profloopbaan van Profar, die op Curaçao werd geboren en zijn loopbaan op het hoogste Amerikaanse niveau begon als toptalent bij de Texas Rangers.

Reactie Profar

"Dit is de zwaarste dag in mijn profcarrière", schrijft Profar in een reactie op zijn schorsing. "Dit is bijzonder pijnlijk voor mij, omdat iedereen die mij kent of heeft zien spelen weet dat ik een diepe passie heb voor honkbal. Er is niets dat ik liever doe." Profar schrijft in zijn verklaring dat hij zijn excuses wil aanbieden aan zijn club, zijn teamgenoten en zijn fans. Hij zegt vorig seizoen acht keer negatief getest te hebben. "Ik zou nooit moedwillig een verboden middel gebruiken, maar ik neem de volle verantwoordelijkheid en accepteer de beslissing van de MLB."