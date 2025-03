Talentvolle softbalster schrijft geschiedenis: 'Zij inspireert toekomstige atleten'

Softbalster Karlyn Pickens heeft op maandag een nieuw wereldrecord gevestigd. Zij is de eerste pitcher die ooit een bal met 78 mijl per uur heeft gegooid. Dat is omgerekend zo'n 125 km per uur.

Pickens, die voor het Universiteitsteam van Tennessee speelt, behaalde afgelopen maandag het record in de college-wedstrijd tegen Arkansas, die met 3-2 werd gewonnen. Bij de zesde inning gooide ze de bal met 125 km per uur. Daarmee verbrak ze het vorige record van 124 km per uur, dat sinds 2012 op naam van Monica Abbott stond, die destijds ook voor Tennessee speelde. Pickens had dat record dit seizoen overigens al twee keer geëvenaard.

78 MPH from 43 feet away? That's GAS ⛽️



Karlyn Pickens set a record for the fastest recorded pitch in college softball HISTORY (🎥: @ESPN) pic.twitter.com/ErUe4sfqmQ — MLB (@MLB) March 25, 2025

'Het werd emotioneel'

"Er kwamen veel emoties los", zo vertelde de 23-jarige softbalster maandag aan de aanwezige pers. "Eerst was ik gewoon super enthousiast om het samen met mijn team te vieren. Het is veel cooler om het op die manier te ontdekken dan om het thuis na de wedstrijd te horen. En toen werd het een beetje emotioneel. Al het werk dat we als pitchingstaff hebben gedaan, iedereen die me heeft geholpen en gecoacht - het was echt een surrealistisch moment. Het was echt speciaal."

Lovende reacties

Voormalig pitcher Wendi Irlbeck reageert op X lyrisch op de prestatie van Pickens: "Absolute LEGENDE! Als voormalig softbalpitcher op de universiteit heb ik enorm veel respect voor Karlyn!" Ook andere liefhebbers spreken vol lof: "Zulke prestaties zetten nieuwe normen in de sport en zijn inspiratie voor toekomstige atleten". Een andere X-gebruiker is ook onder de indruk van de 23-jarige pitcher: "Ik durf te wedden dat ze de beste MLB-hitters zou kunnen strike outen. Het is zo moeilijk om een softbal te raken die zo snel gaat vanuit zo'n korte afstand."