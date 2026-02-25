Voormalig tophonkballer Jonathan Schoop is weer op vrije voeten. De Nederlander zat vast op Curaçao, maar daar is dinsdagmiddag zijn hechtenis voorlopig opgeschort. Wel blijft Schoop nog verdachte in een grootschalig onderzoek naar illegaal wapenbezit.

Eind januari werd Schoop, vrij onverwachts, aangehouden in het kader van een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Naast de 34-jarige honkballer zijn er nog acht andere personen aangehouden. Tijdens invallen, onder meer in het huis van Schoop, werden vuurwapens, munitie, patroonhulzen en messen in beslag genomen. Op 11 februari werd zijn hechtenis met zestig dagen verlengd.

Vrijlating

De advocaat van Schoop heeft dinsdag tegen lokale media op het Caribische eiland gezegd dat de hechtenis is geschorst. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat Schoop is vrijgelaten, maar geeft verder geen informatie over de zaak.

Schoop werd vanwege zijn hechtenis niet geselecteerd voor het Nederlandse team, dat in maart uitkomt op de World Baseball Classic (WBC). Zijn oudere broer Sharlon is wel voor dat toernooi geselecteerd. Het koninkrijksteam komt uit in een poule met Venezuela, Nicaragua, Israël en de Dominicaanse publiek. De wedstrijden worden gespeeld in Miami, Florida.

Major League

Schoop speelde ruim tien jaar in de Amerikaanse Major League Baseball, het hoogste niveau ter wereld. De Nederlander speelde van 2013 tot 2023 voor respectievelijk Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers.

Schoop speelde daarnaast ook op verschillende toernooien namens Nederland. Bij het afgelopen Europees Kampioenschap, vorig jaar in Rotterdam, was hij samen met Didi Gregoruis één van de grote namen bij Oranje.

Wereldkampioen

In eigen land werd Nederland toen, met Schoop, voor de 25ste keer kampioen van Europa. Hij was er ook al bij in 2011, toen het koninkrijksteam de grootste prestatie ooit behaalden. In dat jaar werd Nederland wereldkampioen, en maakte Schoop deel uit van het team.

All-Star

Schoop staat vooral bekend om zijn uitstekende defensieve kwaliteiten. Die leverde hem in 2017 een plek in het All-Star team op van de Major League Baseball. Over zijn capaciteiten als slagman zijn de meningen verdeeld, daar hij in zijn laatste jaren veel moeite had met het raken van de bal. De laatste twee seizoenen was hij actief in Mexico. Daar vertrok hij, misschien wel door zijn aanhouding, eind januari.