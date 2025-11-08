Los Angeles Dodgers kroonde zich onlangs voor de tweede keer op rij tot kampioen van de MLB. Dat moest het sterrenteam doen zonder Alex Vesia, die de World Series tegen Toronto Blue Jays miste vanwege 'een zeer persoonlijke familieaangelegenheid'. Nu is bekend hoe verdrietig de situatie van Vesia was.

Vesia stond afgelopen seizoen 68 keer op de werpheuvel als pitcher van LA Dodgers en kreeg negen homeruns om zijn oren. Daags voor de start van de World Series maakte zijn ploeg bekend dat hij de grote finale van het MLB-seizoen niet zou spelen. Spelers van de Dodgers en Blue Jays speelden met nummer 51 van Vesia op de zijkant van hun petten.

'Onze kleine engel is overleden'

Op Instagram deelde Vesia en zijn vrouw Kayla het hartverscheurende bericht dat hun dochter Sterling. "Onze kleine engel, we houden voor altijd van je en je bent altijd bij ons", trapt het koppel de emotionele post af. Op de foto is te zien hoe ze gezamenlijk de hand van hun dochtertje vasthouden.

"Onze prachtige dochter is zondag 26 oktober naar de hemel gegaan. Er zijn geen woorden om de pijn die we doormaken te beschrijven, maar we koesteren haar in ons hart en koesteren elke seconde die we met haar hadden", aldus Vesia en zijn vrouw. "Bedankt Dodger Nation, Toronto Blue Jays en alle honkbalfans voor jullie liefde en steun. We hebben al jullie berichten, reacties en berichten gezien. Het heeft ons zoveel troost gebracht."

Oranje-international Kenley Jansen reageerde onder het treurige nieuws dat Vesia met de wereld deelde. "We houden van je bro. Ik bid voor jou en je familie", schreef hij met een blauw hartje. De 38-jarige Jansen speelt ook in Los Angeles, bij de Angels.

Winst World Series

Vesia's ploeg LA Dodgers won onlangs de World Series ten koste van Toronto Blue Jays. In de best-of-seven-serie moest er een beslissingswedstrijd aan te pas komen. Die eindigde na een loeispannend slot in 5-4 voor de ploeg uit Los Angeles. "Ik kan eindeloos doorgaan over de geweldige acties en prestaties. Dit is een van de mooiste wedstrijden waar ik ooit deel van heb uitgemaakt. En de Blue Jays gaven ook alles wat ze hadden. Het is echt een topploeg", zei Dodgers-coach Dave Roberts.