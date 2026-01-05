De Marathon van Rotterdam is nog meer dan vier maanden ver weg, maar de organisatie heeft nu al de eerste topnamen bekendgemaakt die door de Maasstad gaan rennen op 12 april. Bashir Abdi, de winnaar van olympisch zilver van Parijs 2024, keert terug op een voor hem succesvol parkoers. Ook de Nederlandse 'lasser' Filmon Tesfu gaat meedoen.

De Belgische hardloper Bashir Abdi keert terug in de marathon van Rotterdam. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam presenteerde de voormalige winnaar in een speciale persbijeenkomst. De 36-jarige Abdi won de marathon in de Maasstad in 2021 in 2.03.36. Die tijd staat nog altijd als Europees record. Het wordt zijn vijfde deelname in Rotterdam.

'Ook een beetje mijn stad'

"Ik ben rustig aan het opbouwen richting Rotterdam. Ik heb weer een glimlach, want ik heb een moeilijk jaar achter de rug", vertelde Abdi. "Ik kijk uit naar 12 april, want Rotterdam is ook een beetje mijn stad. Mijn hart ligt hier, waar mijn marathonavontuur is begonnen. Ik heb in Rotterdam ook mijn twee snelste marathons gelopen. Het parcoursrecord in de marathon van Amsterdam is zes seconden sneller dan hier, dus ik weet wat me te doen staat."

Op één na beste Nederlander ooit

Schouten presenteerde Filmon Tesfu als tweede deelnemer in het topveld bij de mannen in de 45e editie van de marathon op zondag 12 april. De 32-jarige Tesfu liep onlangs de marathon van Valencia in 2.06.42 en mag zich na Abdi Nageeye de beste Nederlandse marathonloper aller tijden noemen. Nageeye is houder van het Nederlands record met 2.04.20.

'Niet meer combineren met werk als lasser'

Tesfu wil in Rotterdam ook weer zijn beste tijd verbeteren. "Ik ben nog aan het herstellen van Valencia en ga rustig opbouwen. De trainingen gaan goed. Ik heb ook meer tijd nu ik het hardlopen niet meer hoef te combineren met het werk als lasser."

Afmelding vorig jaar

Abdi won ook in 2023 de marathon van Rotterdam. Hij zou vorig jaar eveneens meedoen, maar moest zich toen afmelden na een voetoperatie. De geboren Somaliër won op de olympische marathon van Parijs in 2024 het zilver. Op de Spelen van Tokio in 2021 won hij het brons op de 42,195 kilometer. Tesfu liep vorig jaar wel in Rotterdam en noteerde toen een persoonlijk record van 2.09.45. De atleet uit Den Helder haalde daar begin december in Valencia drie minuten af.

Speciale rol Michel Butter

Voormalig marathonloper Michel Butter is aangesteld als sportief directeur én ambassadeur van de marathon van Rotterdam. Butter is meervoudig Nederlands kampioen op diverse wegafstanden. Zijn persoonlijk record op de marathon is 2.09.58.