Filmon Tesfu is nu, achter Abdi Nageeye, de tweede Nederlandse marathonloper aller tijden. De 32-jarige atleet uit Den Helder noteerde in Valencia 2.06.42 en finishte als negende bij de elitelopers. De wedstrijd werd gewonnen door de Keniaan John Korir in 2.02.25.

Tesfu liep een dik persoonlijk record. Zijn beste tijd stond tot nu toe op 2.09.45, gelopen in Rotterdam dit voorjaar, maar daar haalde hij nu ruim drie minuten vanaf. Met zijn 2.06.42 heeft hij zich meteen geplaatst voor de Europese kampioenschappen van volgend jaar in Birmingham.

Met zijn toptijd schoof de 32-jarige Tesfu op de eeuwige ranglijst voorbij Gerard Nijboer (2.09.02), Kamiel Maase (2.08.21) en Khalid Choukoud (2.07.37). Hij haalde daarmee ruim drie minuten van zijn persoonlijk record af. Nageeye blijft met 2.04.20 nog altijd de beste Nederlandse marathonloper.

Lasser

Voor Tesfu is deze tijd de bekroning van een razendsnelle opmars, nadat hij als tiener naar Europa vluchtte vanuit Eritrea. Hij stak met een vluchtelingenboot over naar het vastenland en belandde uiteindelijk in Den Helder, de plaats waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds woont. In de duinen liep hij acht jaar geleden zijn eerste wedstrijd. Een start van een atletiekcarrière die alleen maar hogere pieken kent.

Tot januari van dit jaar werkte de 32-jarige atleet nog drie dagen per week als lasser in zijn woonplaats Den Helder. Maar sinds begin dit jaar richt hij zich volledig op de marathon, en dat betaalt zich nu uit.

