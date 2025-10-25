Tim Rowberry, de coach van topatlete Sifan Hassan, heeft zijn ongezouten mening gegeven over de driejarige dopingschorsing die Ruth Chepng’etich kreeg van de Athletics Integrity Unit. Hassans coach stelt het nauwelijks te begrijpen dat de straf niet de maximaal toegestane duur is.

Chepng’etich kreeg de driejarige schorsing nadat ze toegaf de anti-dopingregels te hebben overtreden. Het ging om de aanwezigheid en het gebruik van het verboden diureticum Hydrochloorthiazide (HCTZ), ook wel bekend als de ‘waterpil’.

HCTZ is een vochtafdrijvend middel en een verboden stof omdat het kan worden gebruikt als maskeringsmiddel om de aanwezigheid van andere prestatiebevorderende middelen in een urinemonster te verbergen. Chepng’etich testte op 14 maart 2025 positief op HCTZ na een urinetest.

Geen schorsing van vier jaar

In een reactie op een bericht van Citius Mag liet Rowberry weten dat hij het moeilijk te begrijpen vindt waarom de straf niet de maximaal toegestane duur was. "Ik probeer mensen echt het voordeel van de twijfel te geven, maar gezien deze omstandigheden begrijp ik niet waarom het niet alsnog een schorsing van 4 jaar is geworden", aldus Hassans coach.

Dopingzaak

De dopingzaak van Chepng’etich begon met een urinemonster dat buiten competitie werd afgenomen in maart 2025. Dat leverde een positief resultaat op voor HCTZ, met een concentratie die ver boven de rapportagelimiet lag. De atlete, die zichzelf in april vrijwillig voorlopig had geschorst, kon aanvankelijk geen verklaring geven voor de positieve test toen ze werd ondervraagd door onderzoekers van de AIU.

'Nauwelijks geloofwaardig' verhaal

In juli 2025 kwam ze echter met een ander verhaal. Ze beweerde dat ze, nadat ze ziek was geworden, twee dagen voor de test medicijnen van haar huishoudster had ingenomen en was vergeten dit te melden. De AIU vond dit verhaal 'nauwelijks geloofwaardig' en bestempelde haar actie als 'roekeloosheid', wat neerkwam op een 'indirecte opzet'. Daarom streefden ze naar een zwaardere sanctie van vier jaar. Vervolgens gaf ze overtreding toe en accepteerde ze de voorgestelde sanctie in september.