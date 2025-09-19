Olympisch kampioene Sifan Hassan schitterde vorige maand op de marathon in Sydney. Ze won de wedstrijd in een recordtijd, mede dankzij hulp van Björn Koreman. Hij gooide zijn ongezonde levensstijl volledig om en wil nu samen met Hassan een grote droom waarmaken.

Koreman vertelt aan De Telegraaf dat zijn leven heeft omgegooid. Hij was ooit een kettingroker en stevige drinker, gooide zijn leven om en is nu verslaafd aan hardlopen op topniveau. Zo dook hij plots op bij de marathon van Sydney en week hij niet van de zijde van Hassan.

Per toeval was de 34-jarige die dag met zijn vriendin in Sydney. Het lukte hem om op de startlijst van de marathon te komen. Er ontstond vervolgens een bijzonder plan. "De derde groep met hazen had als richttijd 2.20 en was bedoeld voor de beste vrouwen. Na overleg met de manager van Sifan besloot ik om in die groep mee te lopen. Wellicht zou ik wat kunnen helpen.”

Vertrouwen

Die hulp bood hij al na de eerste vijf kilometer, bij de eerste drankpost. "Niemand had door dat die post eraan kwam, ook de hazen niet. Ik wist het wel en heb Sifan, die ook even in verwarring was, haar bidon kunnen aanwijzen op de eerste tafel", legt hij uit. "Vanaf dat moment was er vertrouwen en ging ze achter me lopen."

Koreman hield het tempo aan en waarschuwde Hassan om niet te snel te lopen. Vooral toen Brigid Kosgei, de grootste concurrente van Hassan, bij 35 kilometer een gaatje sloeg van zo’n 30 meter en de olympiër er achteraan wilde. "Achteraf zei Sifan dat ze echt in de problemen was gekomen, als ik daar niet had geholpen.”

De samenwerking resulteerde in een recordtijd van 2:18.20. De laatste drie kilometer was Koreman vol bewondering." Toen begon Sifan echt te racen. We liepen 3.00 minuten per kilometer en dat is het tempo van een marathon in 2.06. Op 41 keek ik achterom, zag ik dat het gat groot genoeg was en zei ik tegen Sifan: ’The stage is yours.’ Toen ben ik een stuk achter haar gebleven en heb ik kunnen genieten van het parcours en van de mensen die Sifan toejuichten. Het was schitterend.”

Grote droom

Na afloop hebben de twee nog met elkaar gesproken over een ander groot doel. Ooit willen Hassan en Koreman proberen samen onder de 2.10 te lopen. „Ik heb 2.10.32 staan, dus dat is een droom van me”, zegt Koreman. „En Sifan wil dat wereldrecord van 2.09.56 wel pakken. Hoe mooi zou het zijn als we dat samen kunnen doen? Maar ik heb wel met een knipoog gezegd dat ik dan wel met haar ga sprinten bij de finish.”

WK atletiek

Door de ambities van Hassan op de marathon laat de olympisch kampioene dit jaar wel de WK atletiek in Tokio schieten. Door de deelname van Hassan in Australië was er te weinig tijd om te herstellen voor de WK atletiek en dus besloot ze niet mee te doen in Japan. Dat betekent niet dat ze de rest van het jaar niet meer in actie gaat komen, want Hassan onlangs bekend dat ze op 2 november voor de derde keer dit jaar een marathon gaat lopen. Dan gaat ze voor het eerst 42,195 kilometer lopen in New York.