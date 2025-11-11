De marathon van Nice naar Cannes stond zondag op het programma in Frankrijk. De tocht van ruim 42 kilometer werd één deelnemer fataal. Een 27-jarige man stortte op 100 meter voor de finishlijn ter aarde en overleed uiteindelijk.

Het gaat om een man uit de Franse regio Elzas. Hij kreeg kort voor de finish een hartstilstand, meldden de hulpdiensten. Koersdirecteur Pascal Thiriot sprak met Nice Matin over het tragische ongeval: "Hij was een atleet, een regelmatige hardloper. Hij had zich een jaar lang voorbereid op de marathon. Hij was er klaar voor."

De organisatoren vertelden nog dat hij onmiddelijk hulp kreeg, maar dat de reddingspogingen de man niet meer konden redden. "Deze prachtige dag werd overschaduwd door de tragische dood van een van onze lopers, die kort voor de finish een hartstilstand kreeg. Ondanks de onmiddellijke medische hulp van de hulpdiensten kon hij niet meer worden gereanimeerd. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren."

'Mijn diepste medeleven'

De burgemeester van Cannes, David Lisnard (56), liep de marathon zelf ook. "Ik ben blij dat ik de 42,195 kilometer dit jaar weer heb gelopen, maar met grote droefheid moet ik mededelen dat de marathon van Nice-Cannes werd overschaduwd door het overlijden van een loper die kort voor de finish een hartstilstand kreeg. Mijn diepste medeleven gaat uit naar zijn familie en dierbaren."

Er deden ruim 22.000 renners mee aan de marathon. Ze startten op de Promenade des Anglais in Nice en spurtten naar de finish op de Boulevard de la Croisette in Cannes.