Een enorme tragedie in het Servische profvoetbal. Maandagavond overleed de Bosnische trainer Mladen Zizovic op 44-jarige leeftijd. De coach van FK Radnicki 1923 zakte in elkaar langs de zijlijn en overleed op weg naar het ziekenhuis. Toen de spelers op het veld het rampzalige nieuws hoorden, barstte iedereen in tranen uit.

FK Radnicki 1923 speelde maandagavond een uitwedstrijd bij Mladost Lucani. Bij een 2-0 voorsprong voor de bezoekers vond in de 22e minuut het afschuwelijke moment plaats. Zizovic kreeg een hartaanval langs de kant, waarna medici hem probeerden te reanimeren. Uiteindelijk werd de trainer van Radnicki naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg daar naartoe overleed Zizovic.

Wedstrijd definitief gestaakt

Onlangs de tragische gebeurtenis werd in eerste instantie door gevoetbald. Maar toen scheidsrechter Jovan Segrt in de 41e minuut definitief staakte, wisten de spelers op het veld direct dat Zizovic het niet had gered. Ze sloegen direct hun handen voor hun gezicht en barstten in tranen uit. Schok, ongeloof en diepe droefheid overmanden de spelers van het team uit Kragujevac.

Ook de spelers van de thuisploeg reageerden geschokt. Ze waren verbijsterd toen ze de ernst van de situatie inzagen. Samen met hun collega's zakten ze op het gras en begonnen te huilen.

Carrière van Mladen Zizovic

Zizovic speelde als voetballer voornamelijk in eigen land voor clubs als Zrinjski Mostar, FK Rudar Ugljevik en FK Radnik Bijeljina. Bij die laatste club sloot hij zijn carrière in 2016 af. Zizovic speelde ook vier interlands voor de nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina. Een jaar na zijn pensioen begon hij als trainer bij de club waar hij eindigde: FK Radnik Bijeljina.

Via onder meer Zrinjski Mostar en FK Borac Banja Luka kwam hij afgelopen oktober terecht bij FK Radnicki 1923. Zizovic coachte tegen Mladost Lucani pas zijn derde wedstrijd. De Bosniër laat drie kinderen achter. "De Servische voetbalbond heeft met groot verdriet en ongeloof het nieuws ontvangen van het plotselinge overlijden van trainer Mladen Zizovic van FK Radnički 1923", reageerde de nationale bond.