De jubileumeditie van de marathon van Amsterdam werd bij de mannen een secondenspel om het parkoersrecord. De vijftigste verjaardag van de langste atletiekafstand kreeg uiteindelijk nét een extra mooi tintje dankzij winnaar Geoffry Toroitich.

Toroitich heeft de vijftigste editie van de marathon van Amsterdam gewonnen in een nieuw parcoursrecord. De Keniaan finishte in 2.03.31 en liep daarmee het record uit 2021 uit de boeken. Het scheelde niet veel, want de Ethiopiër Tamirat Tola liep vier jaar geleden 2:03.39. Toroitich liep dus acht seconden sneller. Tsegaye Getachew, de winnaar van vorig jaar, slaagde er niet in zijn titel te verdedigen en eindigde als tweede (2.04.19). De derde plaats ging naar zijn landgenoot Getaneh Molla met 2.04.20.

Nederlands kampioen

Khalid Choukoud heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd op de marathon. De 39-jarige Haagse hardloper greep het goud in de marathon van Amsterdam met een tijd van 2:08.00. Choukoud won de Nederlandse marathontitel ook in 2016, 2021 en 2022, alle keren in de klassieker over 42,195 kilometer in de hoofdstad. Hij kwam net niet aan zijn persoonlijk record van 2:07.37, dat hij in 2023 in Valencia liep, maar liep wel zijn beste marathon van Amsterdam. Ook dat was een secondenspel, want zijn vorige beste keer was 3:35 uur.

'Het lichaam is na al die jaren nog goed'

Gianluca Assorgia kwam in het Olympisch Stadion als tweede Nederlander over de finish en won daarmee het zilver. Hij noteerde een dik persoonlijk record van 2.12.47. Stan Niesten behaalde het brons met een tijd van 2.13.40. Choukoud zei kort na de finish dat hij graag nog wat harder had willen lopen. "De laatste 7 kilometer moest ik het alleen doen en kreeg ik het zwaar. Daar heb ik het een beetje laten liggen", zei hij bij de NOS. "De titel was het belangrijkst, maar dat ik dit op mijn leeftijd nog kan laten zien, geeft me vertrouwen en motiveert me om door te gaan. Het lichaam is na al die jaren nog goed."

Vrouwen

Bij de vrouwen won de Ethiopische Anyalem Desta in 02:17.37 uur. Zij bleef haar landgenotes Bertukan Welde en Mekides Shimeles zo'n twintig seconden en ruim twee minuten voor. De nummers 1 en 2 toonden meteen berichten met dat 'Jezus de Heer' is. De strijd om het Nederlands kampioenschap was wat verwarrend, want Anne Luijten werd als opgave opgegeven door de NOS-commentatoren. Zij hadden echter verkeerde informatie gekregen, want Luijten kwam als eerste Nederlandse vrouw over de finish. Jill Holterman werd tweede.