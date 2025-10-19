De marathon van Amsterdam trekt tal van bekende atleten én andere (voormalig) topsporters. Tom Dumoulin is er daar eentje van. De ex-wielrenner en winnaar van de Giro d'Italia ging met grootse plannen van start in de hoofdstad. Zijn debuut op de marathon verloopt zeer voorspoedig.

Dumoulin is een graag geziene gast bij de NOS, vooral vanwege zijn analyses en explainers rondom wielerkoersen. Hij kan als geen ander vertellen hoe renners het moeten of zouden moeten doen op de fiets. Maar zondag is hij een keer geen analist, maar weer topsporter. Hij rent de marathon en stelde zichzelf grote doelen. Op de helft van de afstand beloofde zijn doorkomsttijd veel goeds. In 01:09.09 slechtte hij de grens van 21,1 kilometer, precies de helft van de marathon.

'Voor een hobbyist is dat best snel'

Daarmee zat hij al ver onder zijn schema van 2 uur en dertig minuten. Dat was zo'n beetje het doel wat hij zichzelf gesteld had. Bij de Tour of Holland, waar hij vrijdag te gast was om de renners langs het naar hem vernoemde Bike Park in Sittard te leiden, deed hij grootse uitspraken. " Onder de 2.30 uur lopen zou ik mooi vinden. Voor een hobbyist is dat best snel, maar professioneel stelt het niet zo veel voor", stelde hij voor zijn debuut. Toen hij over de helft was zondag, kwam hij ineens in beeld bij de NOS-livestream.

'Ik blijf lekker fietsen'

Puffend glimlachte hij naar de camera, waarschijnlijk in de hoop dat de motocamera weer snel door zou gaan. Maar de camera bleef op hem gericht. Dus kwam de tv-persoonlijkheid weer in hem naar boven. Eerst gebaarde hij nog dat het matig ging. "Dit gaat nog wel, ademen en praten. Maar die benen joh... Ik blijf lekker fietsen", zei hij al hijgend. Met die opmerkingen kreeg hij de lachers op zijn hand in de studio, waar commentatoren Léon Haan en Michel Butter helemaal snapten wat Dumoulin bedoelde. "Die klappen op het asfalt, dat is ook de marathon", zei ex-topatleet Butter.

Wat wordt zijn eindtijd?

Nadat hij in beeld was gekomen, moest Dumoulin zijn tempo bijstellen. Waar hij tot de helft onder de 3 minuut 20 per kilometer liep, steeg zijn tempo naar 3 minuut 30 en met nog ruim tien kilometer te gaan was het al 3 uur 47. Zijn verwachte eindtijd loopt steeds verder op. De teller staat op 02:27.42. Nog net onder zijn doel dus. Of hij het gaat halen, wordt rond de klok van 11.30 uur duidelijk.