Sebastian Sawe heeft geschiedenis geschreven bij de marathon van Londen. De Keniaanse topatleet liep zondag sneller dan het wereldrecord van Kelvin Kiptum en finishte in 1 uur, 59 minuten en 30 seconden. Daarmee werd hij de eerste atleet ooit die een grote stadsmarathon binnen de twee uur liep. Voormalig topschaatser Erben Wennemars heeft zijn petje afgedaan voor deze prestatie.

Wennemars was zondagavond te gast bij de talkshow RTL Tonight, waar de marathon van van Londen werd besproken. Hij vond het ontzettend knap dat er voor het eerst officieel onder de twee uur is gelopen.

"Dat is natuurlijk ongelooflijk want Kipchoge (Eliud, red.) heeft natuurlijk al eens onder de twee uur gelopen, maar dat was helemaal geregisseerd. Daar zat een auto voor. Daar liepen lopers voor. Die was helemaal geprept om onder die twee uur te lopen. Die tijd heeft 'ie wel gelopen, maar is niet erkend als wereldrecord. En eindelijk is het record voor het echt gelopen", zo legde Wennemars uit.

Daarbij voorspelt het schaatsicoon dat we in de toekomst vaker onder de twee uur zal worden gelopen. "Dat zie je altijd, als er een grens wordt doorbroken. Als ééntje het kan, dan kunnen ineens heel veel het. Je zult nu zien. Bij alle marathons die gaan komen zullen veel meer atleten onder die twee uur lopen."

Hoe lang Wennemars het zelf zou volhouden als hij het tempo van Sawe moet bijhouden? "Nog geen 200 meter", reageerde het schaatsicoon stellig.

Favorieten

Sawe gold vooraf samen met de Oegandees Jacob Kiplimo als de grote favoriet. De vraag was vooral of een van hen het wereldrecord van Kelvin Kiptum uit 2023 kon aanscherpen. Kiptum, die twee jaar geleden omkwam bij een verkeersongeluk, liep destijds in Chicago de indrukwekkende tijd van 2:00:35.

De grootste uitdager van Sawe was zondag niet Kiplimo, maar de Ethiopiër Yomif Kejelcha. Hij stond vooral bekend als specialist op de halve marathon en maakte in Londen pas zijn debuut op de hele afstand. Lange tijd leek het erop dat de twee net boven het wereldrecord van Kiptum zouden finishen, maar in de slotfase schroefden ze het tempo nog flink op.

Magische grens

De twee wonnen steeds meer tijd op het wereldrecord en uiteindelijk wist Sawe Kejelcha in de slotfase eindelijk van zich af te schudden. Hij kwam als winnaar over de streep en deed dat in de onwerkelijke eindtijd van 1:59:30. Kejelcha was slechts elf seconden langzamer en daarmee waren er dus direct twee sneller dan de magische grens.

Kiplimo kon het tempo van Sawe en Kejelcha niet volgen, maar liep alsnog een geweldige marathon. De Oegandees werd derde in 2:00:28. Daarmee bleef ook hij onder het oude wereldrecord van Kiptum en was het volledige podium sneller dan de vorige toptijd.