De organisatie van de marathon van Amsterdam heeft woensdag teleurstellend nieuws bekendgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het hardloopevenement niet kan terugkeren in het centrum van de hoofdstad.

Dat heeft René Wit van organisator Le Champion bevestigd. Na onderzoek blijkt dat het niet veilig genoeg is om het parcours door de binnenstad te laten lopen. Vorig jaar wilde de organisatie het parcours ook al deels door de binnenstad laten lopen vanwege het 50-jarig jubileum van de marathon in de stad. Dat ging toen mede door vele andere festiviteiten in de stad niet door.

Het idee was om de route dit jaar langs de Prins Hendrikkade, Centraal Station, Damrak, Dam, Rokin en de Vijzelstraat te laten lopen. Dat is helaas dus geen optie. Organisator Wit vindt de uitkomst van het onderzoek jammer, maar is wel blij dat er duidelijkheid is gekomen. "We weten waar we aan toe zijn. De binnenstad is te kwetsbaar. We zullen wel bezig blijven het parcours ieder jaar te verbeteren", aldus de directeur van de marathon.

"In combinatie met de infrastructuur van de stad, met veel smalle straten en historische panden, is het niet verantwoord uitvoerbaar om de marathon in het centrum plaats te laten vinden", vervolgt hij. Daarbij speelt ook de populariteit van de race een rol. De startbewijzen waren in recordtijd uitverkocht.

Uitverkocht

Het is voor hardlopers niet meer mogelijk om een startnummer voor de marathon van Amsterdam te krijgen. De komende editie van zondag 18 oktober is uitverkocht. Voor de klassieke afstand over 42,195 kilometer hebben 32.000 mensen zich ingeschreven. Voor de halve marathon waren dat er nog eens 15.000.

Het hardloopevenement staat bekend om het snelle parcours en de finish is traditiegetrouw in het Olympisch Stadion. Er zijn ook verschillende activiteiten op zaterdag 17 oktober.