De Nederlandse motorcrosstopper Jeffrey Herlings heeft een nieuw 'thuis' gevonden. De Nederlander, meervoudig wereldkampioen, trok recent na zestien jaar de deur dicht naar zijn team KTM. Nu is bekend waar hij vanaf 2026 gaat rijden: Honda.

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft een meerjarig contract getekend bij het fabrieksteam van Honda. De Japanse renstal maakte zijn komst op nieuwjaarsdag bekend. De vijfvoudig wereldkampioen had onlangs zijn vertrek aangekondigd bij KTM. De Brabander reed zestien jaar voor de Oostenrijkse renstal.

Zware blessures na vijf wereldtitels

De 31-jarige Herlings werd wereldkampioen in de MX2-klasse in 2012, 2013 en 2016. Na de overstap naar de zwaarste categorie, de MXGP, volgden nog twee wereldtitels: in 2018 en 2021. In totaal won hij 112 grands prix en daarmee is hij recordhouder. Zware blessures lopen als een rode draad door de carrière van Herlings. Zo brak hij twee keer zijn sleutelbeen en hield een voetbreuk hem ook een hele tijd aan de kant. Dit najaar won hij nog de Grote Prijs van Nederland, gevolgd door de grands prix van Turkije en China.

'Dit is een grote verandering voor mij'

"Dit is natuurlijk een grote verandering voor mij, maar eerlijk gezegd ben ik ontzettend blij om me bij Honda aan te sluiten", zegt Herlings in het persbericht van Honda. "Ik loop al wat langer mee en dan zie je hoe de verschillende teams en mensen hun werk doen. Toen ik hoorde dat Honda interesse had in mij, was het geen moeilijke beslissing, want ik wist dat ik me zou aansluiten bij een uiterst professioneel en georganiseerd team dat er alles aan doet om een ​​rijder te helpen slagen."

'Ik voel me als een kind met kerst'

De eerste grand prix van het nieuwe seizoen is op 8 maart in het Argentijnse Bariloche. "Ik heb twee maanden de tijd om te wennen aan deze gloednieuwe machine en dat is niet veel, maar ik ga meteen rijden. Ik voel me als een kind met kerst, dat staat te popelen om een ​​nieuw speeltje uit te pakken."