Het motorcrossen heeft het stempel een mannenwereld te zijn, maar daar wil Lotte van Drunen graag verandering in brengen. Ze is pas achttien jaar, maar wel al tweevoudig wereldkampioene in de vrouwenklasse WMX en pakte zelfs al WK-punten bij de mannen. Ze verovert het motorcrossen en dat doet als 'meisje-meisje' op geheel eigen wijze.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en dus kijkt Van Drunen in gesprek met De Telegraaf vooruit op haar strijd voor een derde wereldtitel. De eerste twee kwamen op bijzondere wijze tot stand, daar ze telkens in de voorbereiding revalideerde van breuken in haar enkel en pols. Dit keer is alles anders. "Ik ben eindelijk heel gebleven", grinnikt ze. "En niet alleen ik, ook mijn motoren doen het allemaal perfect. Dat is ook weleens anders geweest. Ik voel me topfit, loeisterk, mentaal fris en heb de lat voor mezelf daarom weer wat hoger gelegd."

Ze is naar eigen zeggen volwassen geworden op de crossmotor, ook omdat ze meedeed bij de mannen in de MX2-klasse. "Ik wilde heel graag in ieder geval één WK-punt halen, maar ik heb geloof ik zeven of acht punten gepakt. Ik stond er keer op keer en daar ben ik heel trots op. Van de vrouwen doet niemand dit mij na." Ze is er maar wat trots op en tegelijkertijd ook vooral vanwege de manier waarop. Wie haar volgt op sociale media, ziet dat ze daar ook steeds meer van zichzelf durft te laten zien.

"Ook dat heeft denk ik met volwassen worden te maken. Ik wil andere meiden de boodschap meegeven dat je én aan motorcross kan doen en een meisje-meisje kan zijn. De meeste vrouwen in de motorcrosswereld zijn best een beetje mannelijk, waardoor je al snel denkt dat je dat ook moet zijn. Maar ik hou ook van make-up, mooie kleren en shoppen."

'Dat betekent dus niet dat ik mannelijk ben'

Ze wil het stereotype dat heerst in de mannenwereld veranderen. "Toen ik vier jaar oud was, werd ik toevallig op een crossmotor gezet en daar bleek ik heel goed in te zijn, maar dat betekent dus niet dat ik mannelijk ben. Ik vind het heel leuk om te laten zien dat ik als meisje-meisje ook in deze wereld hoor en mijn plek heb gevonden. Dat wil ik dus graag aan andere jonge meiden laten zien."

