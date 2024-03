Jeffrey Herlings begint matig aan nieuw MXGP-seizoen

Jeffrey Herlings is matig aan een nieuw seizoen in de MXGP. De Nederlandse motorcrosser kwam in de openings-GP in Argentinië niet verder dan een zevende plaats.

Sterker nog: in de eerste manche reed de 29-jarige Brabander naar de achtste tijd. Hij was gevallen en reed zodoende een inhaalrace in Argentinië. Glenn Coldenhoff, een andere Nederlander, werd in de eerste manche zesde. In de voorlopige stand is Herlings nu de beste Nederlander op plek zeven, voor Coldenhoff en Calvin Vlaanderen. De Spanjaard Jorge Prado is klassementsleider, hij won in 2023 de wereldtitel.

Veel blessures

Dat Herlings überhaupt startte, was al een wonder te noemen. De Nederlander kende de afgelopen jaren enorm veel blessureleed. Hij eindigde door de veel gemiste manches op plek acht. In 2022 reed hij zelfs geen enkele wedstrijd, terwijl hij in 2021 wereldkampioen was geworden. Voorafgaand aan de start van het seizoen 2024 zei Herlings nog dat hij wel weer 'helemaal fit' was.