Motorcrosser (27) overleden na trainen op gevaarlijke stunt

De Australische motorcrosser Jayden Archer is woensdag op 27-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde volgens media in zijn land toen hij aan het trainen was op een gevaarlijke stunt.

Archer werd in 2022 bekend omdat hij toen als eerste motorcrosser ooit een driedubbele backflip deed in een competitie. Daarmee schreef hij toen geschiedenis. "Dit is zoveel meer dan een wedstrijd en een trucje voor me. Ik heb mijn hele leven in het teken gezet van die stunt de afgelopen drie jaar", zei Archer na de succesvolle stunt in 2022 tijdens de Nitro World Games in Brisbane.

Ride in peace

Archer was woensdag diezelfde stunt aan het trainen, toen het misging en hij overleed. Nitro Games, de organisatie waar hij z'n stunts voor uitvoerde, reageerde verslagen op het verlies van de motorcrosser. "Jayo (zijn bijnaam, red.) was het boegbeeld van passie, hard werken en doorzettingsvermogen. We houden van je, ride in peace", las het statement op sociale media.

Zou gaan trouwen

Na zijn succesvolle driedubbele backflip in 2022 ging hij op één knie voor zijn vriendin en vroeg haar ten huwelijk. Ze zouden in 2024 gaan trouwen. Tegelijkertijd gingen de geruchten dat Archer dit jaar wilde proberen om een vierdubbele backflip te proberen. Het zou voor het eerst zijn dat die truc te zien was.

Kijk hieronder terug hoe Archer in 2022 geschiedenis schreef op de crossmotor.