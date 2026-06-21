Dat in de topsport de emoties soms hoog kunnen oplopen liet de Italiaanse moto-coureur Marco Bezzecchi zaterdag zien. Hij ging na een crash helemaal tekeer tegen een marshall, waarna hij geschorst werd voor de race.

Tijdens de sprintrace van de Moto GP in het Tsjechische Brno verloor Bezzecchi de controle over zijn stuur. Hierdoor ging de 27-jarige Italiaan onderuit. Nadat de gele vlag werd uitgehangen probeerden de marshalls op de baan de coureur en zijn motor te helpen.

Opvallend incident

Echter vond Bezzecchi dat een marshall zijn motor niet op de goede manier behandelde. Dit resulteerde dat de Italiaan, vol adrenaline, een klap in het gezicht van de marshall gaf. Het bleef daar niet bij. De marshall bleef doorgaan aan de motor waarna Bezzecchi hem een nieuwe, hardere, klap in het gezicht gaf.

De commentator van Ziggo Sport kon zich inleven in Bezzecchi. "Deze jongen zijn zo ambitieus. Dus ik kan het ergens wel begrijpen. Maar het is zeker niet goed te keuren. Dit kan natuurlijk echt niet." Kort na het incident was de coureur al schuldbewust en maakte hij het goed met de marshall. Zo knuffelde de twee elkaar terwijl ze beiden hun excuses aanboden. Ook op Instagram bood hij zijn excuses aan.

Schorsing

Ondanks dat alles vergeten en vergeven was, kreeg het incident een staartje voor Bezzecchi. Zo werd de Italiaan geschorst voor de hoofdrace van zondag in Brno. "Na zijn valpartij tijdens de Tissot Sprint in Brno raakte de Italiaan betrokken bij een aanvaring met een marshall. Dat is een overtreding van artikel 3.3.2.2, een actie die ‘schadelijk is voor de belangen van de sport’. Na een hoorzitting met Bezzecchi, waarin zijn verhaal werd besproken, hebben de FIM MotoGP-stewards bevestigd dat de straf een schorsing voor de Grand Prix van Tsjechië is", zo luidde de verklaring.

Naderhand reageerde ook de marshall op het incident bij TNT Sports. "Het gaat goed met me, ik was op dat moment wel even geschrokken. Ik was echt van slag, want het was iets nieuws voor me toen de video zo'n enorme impact had en alle fans hem zagen. Hij was vast gestrest, en ik begreep zijn situatie: hij was gecrasht."

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