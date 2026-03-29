Moto2-coureur Collin Veijer heeft een vreselijke race beleefd bij de GP van de Verenigde Staten. De Nederlander ging tot twee keer toe onderuit en moest uiteindelijk de strijd staken. De race werd ook nog eens overschaduwd door een enorme crash.

Veijer is bezig aan zijn tweede seizoen in de op één na hoogste raceklasse in de motorsport en was met een vijfde plek in Thailand en een achtste positie in Brazilië prima begonnen aan het jaar. In Austin, Texas ging het zondag echter helemaal mis tijdens de GP in de Verenigde Staten.

Dat gold echter niet alleen voor Veijer, want in de eerste ronde gingen er in totaal liefst negen coureurs tegen de vlakte. Meteen in de eerste bocht op het Circuit of the Americas gingen de Amerikaan Joe Roberts en Daniel Holgado onderuit.

Veijer valt twee keer

Enkele bochten verder schoten nog eens zes coureurs onderuit na een mislukte remactie van een van de coureurs. Veijer kwam in die bocht ook ten val, maar hij was niet betrokken bij die valpartij. De Nederlander zat net voor de enorme crash, maar gleed desondanks zelf onderuit.

Door het grote aantal gevallen coureurs werd de wedstrijd met een rode vlag zelfs een tijdje stilgelegd. De race werd even later weer hervat, maar dat bracht weinig geluk voor Veijer. Hij viel in de vierde ronde en viel daarna definitief uit.

De Australiër Senna Agius won in Austin, voor Celestino Vietti uit Italië. De Nederlander Zonta van den Goorbergh eindigde buiten de punten. Veijer staat na drie races in de WK-stand op 13,5 punten, de Spanjaard Manuel González gaat aan de leiding met 39,5 punten.