Collin Veijer heeft zaterdagmiddag voor het eerst in zijn carrière pole position veroverd in de Moto2. De 21-jarige uit Staphorst was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez en schrijft daarmee een stukje geschiedenis.

Veijer was nipt sneller dan de Spaanse Álex Escrig, met slechts vijf honderdsten verschil. Manuel González, eveneens rijdend voor eigen publiek, klokte de derde tijd. Het was een spannende kwalificatie op het circuit in het zuiden van Spanje, waarbij Veijer de Spaanse thuisrijders ternauwernood wist af te troeven.

'History made'

"History made", schreef de MotoGP op sociale media, en dat was niet overdreven. Veijer is namelijk de eerste Nederlandse motorracer in 35 jaar die de pole pakt in de Moto2, voorheen de 250cc-klasse. In 1991 lukte dat Wilco Zeelenberg als laatste. Een indrukwekkende mijlpaal voor de jonge Staphorster, die in korte tijd is uitgegroeid tot een van de meest veelbelovende coureurs in het internationale motorcircuit.

Het is niet de eerste mijlpaal voor Veijer in zijn Moto2-carrière. Vorig seizoen pakte hij in Portugal zijn allereerste podiumplek in de klasse, een race die hij opdroeg aan zijn familie na een emotioneel zwaar jaar. "Dit jaar is zo'n rollercoaster", zei hij destijds, terugkijkend op twee verloren familieleden en een polsblessure die hem eerder dat seizoen enkele races kostte.

Voor Veijer is zijn eerste pole position een bekroning van een sterk seizoen. De Nederlander rijdt dit jaar voor Intact GP en heeft zich in de Moto2 ontwikkeld tot een vaste waarde in de voorste regionen. Vanuit de eerste startrij heeft hij morgen de beste uitgangspositie om ook zijn eerste overwinning in de klasse te pakken.

MotoGP

Eerder op de dag pakte ook Marc Márquez poleposition in de MotoGP. De regerend wereldkampioen was op zijn Ducati de snelste in de kwalificatie, voor de Fransman Johann Zarco en de Italiaan Fabio Di Giannantonio. WK-leider Marco Bezzecchi, die de eerste drie Grands Prix van dit seizoen won op zijn Aprilia, start morgen als vierde. Márquez staat momenteel vierde in het kampioenschap en won dit jaar tot nog toe alleen de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië.