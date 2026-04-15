Max Verstappen staat op het punt om de belangrijke kwalificatie van de 24 uur van de Nürburgring te rijden in de GT3-klasse. Ook Moto GP-legende Valentino Rossi is actief in die klasse. De Italiaan stelt bovendien een belangrijke rol te hebben gespeeld in de overstap van Verstappen.

Op 17 april beginnen de laatste dagen in aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring, die vanaf 14 mei wordt verreden. Op vrijdag kan er getest worden, terwijl Max Verstappen, met teamgenoot Lucas Auer, een dag later aan de kwalificatie begint. En dat de Nederlandse racecoureur zijn geluk nu in de GT3-klasse beproefd, leidt tot veel vreugde bij een ander groot sporticoon. Niemand minder dan Valentino Rossi heeft zich uitgesproken over Verstappen.

'De Dokter', zoals Rossi bekend staat, is inmiddels al enkele jaren gestopt met het racen op de motor. Hij nam in 2021 afscheid van 'zijn' sport, waar hij één van de meest legendarische coureurs ooit is. Daarna richtte hij zich op een andere autosport.

Rol voor Rossi

Ook de Italiaan doet namelijk al enige tijd mee aan GT3-races, al komt hij niet in actie op de Nürburgring. Dat deed hij behoorlijk goed, daar hij al vier keer op het podium stond. Alleen op de 24 uur van Le Mans bereikte hij vrij weinig, want daar viel Rossi twee keer uit. Wel denkt de 47-jarige Italiaan een rol te hebben gespeeld in het uitstapje van Verstappen.

"Ik heb de deur min of meer opengezet voor hem. Ik heb de weg een beetje vrijgemaakt", grapt de legendarische motorcoureur in gesprek met Sky Sports Italia. Het lijkt te gaan om een opmerking met een knipoog, aangezien Rossi breeduit lachte toen hij de opmerking maakte tijdens een persmoment in Frankrijk.

'Erg blij'

Maar Rossi is wel daadwerkelijk te spreken over de aanwezigheid van iemand als Verstappen in de raceklasse. "Ik ben er erg blij mee", meent de zevenvoudig kampioen van de MotoGP. "Ik weet natuurlijk ook wel dat het niet helemaal mijn verdienste is, maar het geeft wel een soort voldoening om een grootheid als Max in deze auto's te zien. Ik hoop echt dat we snel een keertje samen kunnen rijden, en dat we kunnen vechten op de baan", besluit Rossi.