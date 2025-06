De rentree van Collin Veijer in de Moto2 is niet zonder slag of stoot gegaan. De Nederlander moest alle zeilen bijzetten om over de finish te komen tijdens de Grote Prijs van Italië. Na afloop vertelde hij over de limiet waar hij overheen gegaan was.

Veijer miste de afgelopen twee races vanwege een polsblessure. Met het oog op volgende week, als de TT in Assen op het programma staat, wilde de Nederlander in Italië weer zijn rentree maken. "In de eerste rondjes ging het redelijk en klom ik naar de achttiende plaats. Maar ik wist dat ik het op het einde lastig zou krijgen, dus heb ik niet te gek gedaan. Het was zwaar, maar ik heb de finish gehaald en kan nu verder bouwen richting de TT", vertelde Veijer aan Ziggo Sport.

Het einde was zelf zo zwaar, dat zijn lichaam het deels begaf. "De laatste ronden was het aftellen. Ik moest zelfs twee keer overgeven in mijn helm", zei hij na de race, waarin hij als twintigste finishte. "Het is de eerste keer dat ik zo heb afgezien op de motor."

Promotie

Veijer maakte dit jaar promotie. De 20-jarige coureur uit Staphorst kwam de afgelopen twee jaren uit in de Moto3. In die klasse wist hij twee races te winnen: in 2023 was hij de beste in Maleisië en vorig jaar won hij in Spanje. Veijer eindigde in 2024 uiteindelijk als derde in de WK-stand dankzij negen podiumplaatsen en verdiende daarmee de stap omhoog naar de Moto2.

Overleden neefje

Ook buiten de motor om is het nog geen goed jaar voor Veijer. De Nederlander verloor in januari zijn neefje. Op 22 december ging het mis: de 7-jarige Sid Veijer liep hersenletsel op na een ongeluk op de kartbaan. Hij werd meermaals geopereerd, maar zijn leven bleef in gevaar. Er was nog even hoop op een goede afloop, maar even daarna deelde de familie het dramatische nieuws via sociale media.