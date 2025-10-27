De Zwitserse Moto3-coureur Noah Dettwiler vecht in een ziekenhuis in Kuala Lumpur voor zijn leven na een zware crash zondag in de Grote Prijs van Maleisië. Artsen hebben de afgelopen uren verschillende operaties uitgevoerd en gezegd dat de 20-jarige coureur nog in kritieke toestand verkeert.

Dettwiler werd tijdens de opwarmronde van achteren aangereden door de Spaanse wereldkampioen José Antonio Rueda. De Zwitser vloog van zijn motor af en landde hard op de betonnen baan van Sepang. Zijn vader meldde aan persbureau DPA dat zijn zoon meerdere hartstilstanden had gehad en veel bloed had verloren. Ook zijn milt en longen zijn beschadigd. Bovendien liep Dettwiler een open beenbreuk op. De coureur werd na zijn crash met een traumahelikopter afgevoerd.

Zijn team CIP Green Power kwam maandagmiddag met een update via Instagram: "Noah heeft verschillende operaties ondergaan in de afgelopen uren en dat is goed gegaan. Volgens de doktoren is zijn toestand stabiel, maar nog altijd kritiek. We danken jullie voor het begrip en vragen om de privacy van Noah en zijn familie te respecteren. Bedankt voor de ongeloofelijke steun en berichten."

Rueda moest ook naar het ziekenhuis, maar hij kwam er met een gebroken hand en wat kneuzingen een stuk beter vanaf dan zijn collega.

Jonge coureur

Dettwiler maakte in 2023 zijn debuut in de Moto3 en is dit jaar voor het tweede seizoen een vaste coureur bij zijn team in de op twee na hoogste raceklasse in de motorsport. De Zwitser pakte vooralsnog in zijn carrière twee WK-punten. Die bemachtigde hij vorig jaar bij de GP van de Verenigde Staten. Dit seizoen reed Dettwiler nog geen enkele keer in de punten.