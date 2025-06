TT Assen opgeschrikt door zware crash van motorsportlegende

Topcoureur Marc Márquez begon het tiende raceweekend van het MotoGP-seizoen in Assen met de snelste tijd in de eerste vrije training. Maar dat is niet het enige verhaal van de eerste kilometers op het Nederlandse asfalt. Hij maakte namelijk ook een flinke crash.

De crash van de Ducati-rijder gebeurde al in de achtste minuut van de training. In de snelle bochten verloor Márquez de controle over de achterkant van zijn motor en ging hard onderuit. Hij rolde meerdere keren door de grindbak voordat hij tot stilstand kwam, waarna hij direct zijn linkerhandschoen uittrok en zijn linkerhand vastgreep.

Márquez, die al zes keer wereldkampioen werd, werd door een lid van het Pramac Yamaha-team teruggebracht naar de paddock. Daar liep hij voorzichtig de trap op naar zijn kantoor achter de Ducati-garage. De officiële arts van het kampioenschap, Dr. Ángel Charte, arriveerde even later om de Spanjaard te onderzoeken.

Terug de baan op

Ducati meldde later aan de aanwezige pers dat Márquez pijn had aan zijn linkeronderarm en -hand. Desondanks ging hij met zijn tweede motor weer de baan op voor een paar ronden om zijn conditie te testen voor de belangrijke officiële training later op de dag.

Bekijk hier beelden van de crash

Toch de snelste tijd

De schade leek mee te vallen, want in zijn derde vliegende ronde zette Márquez de snelste tijd neer: 1:32.389. Daarmee was hij 0.341 seconde sneller dan de huidige kampioenschapsleider Marco Bezzecchi. Het snelle tempo van Márquez was mogelijk mede te danken aan het feit dat hij na zijn val nieuwe banden moest gebruiken, iets wat hij normaal gesproken in de eerste vrije training vermijdt.

Aan het einde van de 45 minuten durende sessie had Márquez zijn tijd verder aangescherpt naar 1:32.216. Maverick Viñales eindigde als tweede op 0.313 seconde achterstand. Bezzecchi completeerde de top drie (+0.354), gevolgd door Márquez' Ducati-teamgenoot Francesco Bagnaia (+0.393).

Fabio Di Giannantonio eindigde als vijfde, voor Fabio Quartararo, Álex Márquez, Johann Zarco, Fermín Aldeguer en Álex Rins, die de top tien completeerden. Raúl Fernández (Tech3 Aprilia) reed de meeste ronden (23) en eindigde als twaalfde. Marc Márquez reed, logischerwijs na zijn val, de minste ronden: slechts 14.

Veel fans bij TT Assen

Het TT-weekend in Assen, de tiende race van het MotoGP-seizoen 2025, gaat verder met de officiële training. De resultaten daarvan bepalen welke tien coureurs zich rechtstreeks plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van zaterdag. Dat zal ongetwijfeld weer onder grote belangstelling gebeuren. Elk jaar zijn er honderdduizenden motorliefhebbers aanwezig tijdens het raceweekend in Assen.