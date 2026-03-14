Ajax weet weer wat winnen is na een klinkende 4-0 zege. Exact een maand na de laatste overwinning van de Amsterdammers, winnen ze in eigen huis op spectaculaire wijze van Sparta. De trainerswissel is wat dat betreft een schot in de roos; het is direct de grootste overwinning van Ajax dit seizoen.

bij PSV, waardoor zij de derde plek steviger in handen namen. Het gat met Ajax bedroeg voor de start 5 punten, dus ze wisten waar ze aan toe waren in Amsterdam. Het moest sowieso beter dan de laatste paar weken om zicht te houden op de plekken voor een Champions League-ticket. En die ommekeer moest er komen onder de Spaanse trainer Oscar Garcia.

Snelle voorsprong Ajax

Hij werd afgelopen week van Jong Ajax overgeheveld naar het eerste om Fred Grim te vervangen. En zijn eerste overwinning heeft hij dus al binnen. In een sfeerloze Johan Cruijff ArenA zonder F-Side, begonnen beide ploegen zwak aan de wedstrijd. Maar na 19 minuten brak Ajax de ban dankzij een gelukje. Een bijzonder zwakke vrije trap van Steven Berghuis ging via de voet van Joshua Kitolano zo het goal in. Joel Drommel lag al in de hoek en was kansloos. Dat bleek het startschot voor Ajax om door te pakken, want daarna kwam Sparta er niet meer aan te pas.

Het werd in de 32e minuut 2-0 dankzij Berghuis. Hij stond vogelvrij in de zestien van Sparta en werd door Sean Steur op zijn wenken bediend. Hij wipte de bal over Drommel heen en zette Ajax op rozen. Iets daarvoor kreeg Ajax wel een klap te verwerken: Youri Regeer moest met een ogenschijnlijk zware blessure van het veld. Het leek in zijn hamstring te schieten.

Zwak Sparta

In de tweede helft hoefde Ajax wederom weinig tegenstand van Sparta te dulden, maar was het zelf wat slordig in de afwerking. Het zorgde ervoor dat Sparta enigszins in de wedstrijd bleef. In het laatste deel van de tweede helft kwam Sparta ook nog een aantal keer gevaarlijk voor de goal van Ajax maar de aansluitingstreffer zou nooit komen.

Klinkende zege

Sterker nog: Ajax liep nog verder uit, dankzij een belangrijk doelpunt van Davy Klaassen. Net toen Sparta aanvallender ging spelen, sloeg de aanvoerder toe. Hij kon vogelvrij op Drommel af en verschalkte de doelman met gemak.Sparta was helemaal geknakt en kreeg nog een tegendoelpunt te verwerken. Mika Godts dribbelde de verdediging horendol en rondde keurig af. Hij tekende voor de 4-0 uitslag en dat moet een heerlijk gevoel zijn voor de Ajacieden.

Daarmee boekt Ajax een gemakkelijke, maar oh zo belangrijke overwinning. Het gat met NEC is nu nog maar 2 punten en ook plek 2 blijft vooralsnog in zicht.