Plots was Maurice Steijn eerder deze week onderwerp van gesprek. De vertrekkende trainer bij Sparta werd donderdag gespot met Max Huiberts, de vertrekkende technisch directeur bij AZ. Dat leverde de nodige geruchten op. Steijn verduidelijkt nu in gesprek met Sportnieuws.nl waar het gesprek over ging.

Donderdag werden de twee gespot in een bekend hotel. Steijn bevestigt inderdaad dat de twee gesproken hebben met elkaar. Volgens hem ging het echter niet over AZ en een eventueel avontuur als trainer daar, maar over totaal andere zaken.

"Dat is overal over gegaan, behalve over het trainen van AZ", zo vertelt hij aan deze site. "Want daar gaat Max helemaal niet meer over. Max en ik kennen elkaar al heel lang en hebben al heel lang een heel goede band. In het buitenland hebben we ook wel eens een kop koffie gedronken. De afspraak stond eigenlijk al heel lang om koffie te drinkenen met elkaar te kletsen, lekker over van alles en nog wat."

Waar gingen de gesprekken dan over? "Wat privédingen, maar ook over het werk als trainer en het werk als td. Nogmaals, we hebben overal over gesproken behalve over het nieuwe trainerschap van AZ. Want daar gaat hij niet over", herhaalt Steijn. De timing was wel wat opvallend. Niet zo lang geleden werd duidelijk dat Steijn gaat vertrekken bij Sparta. "Er kwam steeds iets tussen. Nu waren allebei de agenda's in de middag vrij om een keer even bij te praten. Dat is het. En niet meer."

Volgend jaar nog meer tijd?

Mogelijk kunnen er volgend seizoen nog veel meer kopjes koffie gedronken worden. Steijn gaat Sparta dus verlaten, maar ook Huiberts gaat weg bij AZ. "Dus dan hebben we waarschijnlijk nog wat meer tijd om af te spreken", vertelt Steijn met een glimlach.

Overigens kent hij de opvolger van Huiberts bij AZ, Niels van Duinen, erg goed. "Die ken ik met name doordat het de broer van Mike (van Duinen, profvoetballer, red.) is en ik ken de hele familie goed. Ook moeders ken ik al heel lang. Mike is bij mij begonnen in de jeugd. Vandaar dat ik Niels ook al heel lang ken." Maar: "Daar heb ik zeker niet mee gesproken, nee. Absoluut niet."

Clash met Ajax

Voor nu gaat de blik op het duel van zaterdagavond. Dan reist Sparta af naar Amsterdam voor het duel met nummer vijf Ajax. De Rotterdammers zijn onder Steijn bezig aan een uitstekend seizoen en staan zevende. Steijn zal ongetwijfeld revanche willen nemen op de Amsterdammers, waar hij een paar seizoenen geleden al na een paar maanden werd ontslagen.