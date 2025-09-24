Voetballer Jens Toornstra verruilde afgelopen zomer FC Utrecht voor Sparta. Daar valt hij enorm tegen, volgens analisten van RTV Rijnmond. In de podcast Sparta naar Voren worden pijnlijke conclusies getrokken.

De 36-jarige middenvelder maakte in Rotterdam al indruk bij Feyenoord, waar hij van 2014 tot 2022 speelde. Bij Sparta heeft hij zichzelf echter nog niet kunnen bewijzen. "Toornstra is een wereldgozer, een begenadigd voetballer. Maar ik meende vrijdag te zien dat hij het niet meer kan bijbenen", zegt hoofdredacteur Ruud van Os van RTV Rijnmond.

'Alarmerend'

Analist Anton Slotboom is het volledig met hem eens. "Toornstra is aan het afbouwen van het afbouwen. Hoe kan hij op 36-jarige leeftijd terugkrijgen wat hij ooit had?", vraagt hij zich af. "Je kan hem niet opstellen tegen betere tegenstanders, want je ziet hem zwemmen. Alarmerend, dat hij nu al laat zien dat hij het niet kan bijbenen."

Sparta stat na zes speelrondes in de Eredivisie op de tiende plek met negen punten. De laatste wedstrijd tegen FC Twente werd vrijdag met 5-1 verloren. Toornstra speelde de hele wedstrijd mee.

Volgens Van Os was de nederlaag te wijten aan 'een gebrek aan grip op het middenveld'. Dat werd naast Toornstra gevormd door Pelle Clement en Joshua Kitolano. Maar prestentator Frank Stout heeft een andere redenering. "Tegen Utrecht en Go Ahead speelde hij wel goed. Evenals in de voorbereiding. De grootste dissonant is wat mij betreft Sayfallah Ltaief", zegt hij.

Sparta speelt op zaterdag tegen de hekkensluiter van de Eredivisie: Heracles Almelo. De ploeg van Bas Sibum pakte dit seizoen nog geen enkel punt.

