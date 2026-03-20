SC Cambuur kan dit weekend nog niet promoveren naar de Eredivisie. Na een chaotische slotfase in het duel met Jong AZ werd er met 4-3 verloren in het eigen Kooi Stadion. De emoties liepen hoog op in Leeuwarden.

De wedstrijd waarin SC Cambuur officieus promotie had kunnen veiligstellen tegen Jong AZ, verliep tumultueus en moest meerdere keren worden stilgelegd. Bij een 3-2 voorsprong van de thuisploeg heerste er nog een feeststemming, maar die sloeg volledig om na een omstreden strafschop.

Remco Balk maakte hands bij een doelpoging van de Alkmaarders en moest met een rode kaart van het veld. De bal ging op de stip en gaf Jong AZ de kans om gelijk te maken. Yoël van den Ban mocht de strafschop nemen, maar gleed uit tijdens zijn poging. Het leek alsof hij daardoor de bal twee keer raakte en dan zou de penalty ongeldig verklaard moeten worden. De bal ging wel in het net en het doelpunt bleef staan, tot grote woede bij Cambuur.

Woede

Spelers en staf gingen tekeer tegen scheidsrechter Wouter Wiersma, waarna de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt. Na een onderbreking van ongeveer vijf minuten werd het duel hervat, maar supporters waren nog niet gekalmeerd. Het ging helemaal mis toen Bendeguz Kovacs Jong AZ in de blessuretijd zelfs op voorsprong zette. Er werden voorwerpen gegooid en een boze supporter kwam het veld op. Het duel werd daardoor opnieuw stilgelegd.

Promotie

Na tien minuten kon de wedstrijd alsnog worden uitgespeeld. Het bleef uiteindelijk 4-3 voor de Alkmaarders. Bij een gelijkspel of een overwinning had Cambuur dit weekend al kunnen promoveren. Daarvoor was het dan afhankelijk geweest van het resultaat van De Graafschap, dat zondag tegen ADO Den Haag speelt. Nu kan dat op zijn vroegst dinsdag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen.