PSV kon het kampioenschap officieus veiligstellen op bezoek bij Telstar, maar de ploeg van Peter Bosz zorgde voor een enorme wanvertoning. Voor de tweede keer dit seizoen verloor PSV van promovendus Telstar. Het werd 3-1 voor De Witte Leeuwen, waardoor zelfs de vroegst mogelijke titel op de tocht staat.

Voor PSV had het een historische dag kunnen worden, maar dan moest Feyenoord wel verliezen van Ajax. Dat gebeurde niet, De Klassieker eindigde in 1-1. Desondanks begon PSV zéér flitsend aan het duel met Telstar. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Ismael Saibari, maar zijn poging werd eenvoudig gekeerd door Ronald Koeman Jr.. Even later dacht Ricardo Pepi zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar de bal werd op miraculeuze wijze van de lijn gehaald.

Op slag van rust ging het echter helemaal mis voor PSV. Dat begon in de 38e minuut, op dat moment kreeg Anass Salah-Eddine een directe rode kaart. Scheidsrechter Marc Nagtegaal toonde plots een rode prent voor een slaande beweging, waardoor de ploeg van Peter Bosz met een man minder verder moest. De schade werd nóg groter, want enkele minuten later kreeg PSV de openingstreffer om de oren. Patrick Brouwers schoot van dichtbij de 1-0 binnen.

Snelle gelijkmaker

PSV had echter een uitstekende reactie op de harde tikken in het BUKO Stadion. De Eindhovenaren stormden uit de kleedkamer en scoorden al binnen twee minuten via Kiliann Sildillia. De Franse verdediger knikte raak uit een hoekschop: 1-1. Even later kreeg Couhaib Driouech dé kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar zijn poging werd knap tegengehouden door Koeman Jr.

PSV bleef ondanks het ondertal op jacht naar de voorsprong, maar kreeg in de 66e minuut opnieuw een flinke dreun te verwerken. Sem van Duijn schoof de bal namelijk plots achter PSV-doelman Matej Kovar met een droge knal: 2-1. Daarmee was er opnieuw een stunt van De Witte Leeuwen in de maak, net als eerder in het Philips Stadion. Toen won de ploeg van Anthony Correia met 0-2.

Enorme stunt in de maak

De stunt werd in de 74e minuut nóg realistischer, want Kay Tejan verdubbelde voor Telstar de voorsprong. De ingevallen spits kreeg in het strafschopgebied alle ruimte en tijd om aan te leggen en krulde de bal fraai in het PSV-doel: 3-1. PSV zette in de absolute slotfase nog wel aan, maar tot écht grote kansen kwam de ploeg van Bosz niet meer. Het bleef 3-1. Daardoor was het opnieuw een ongekende stunt van Telstar tegen PSV, waarmee PSV de enige ploeg dit seizoen is dat twee keer wint van de koploper.

Vroegste titel in gevaar

PSV is al maanden op koers voor de vroegste landstitel ooit, maar dat record staat nu meer dan ooit onder druk. De Eindhovenaren moeten winnen van FC Utrecht en minimaal gelijkspelen tegen Sparta Rotterdam. Het huidige record dateert van 8 april 1978, terwijl PSV op z’n vroegst op 11 april kampioen kan worden.