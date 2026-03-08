Bondscoach Ronald Koeman leeft inmiddels volle bak toe naar het WK komende zomer in Noord-Amerika. De afgelopen weken is de focus van de oud-verdediger weer volledig bij het Nederlands elftal, na een moeilijke periode met zijn vrouw Bartina. Daarover geeft hij zelf een hoopgevende update.

Bartina Koeman, de vrouw van bondscoach Ronald, kampt al lange tijd met een chronische vorm van kanker. Recent werden ook uitzaaiingen aangetroffen in de buurt van haar lever, waarna ze een aantal zware behandelingen moest ondergaan. Toch is bij Koemand de situatie niet zo nijpend, dat hij, net als Dick Advocaat, besloot om te stoppen.

Situatie Advocaat

"Het was pijnlijk om te zien. Ik heb best wat contact met Dick gehad, ook tussentijds, en bij de loting in Washington was het geweldig om hem te zien", zo stelt Koeman in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Als dan iemand met zo'n rijke carrière als coach op deze pijnlijke wijze zijn laatste kunstje wordt ontnomen om die reden, is het pijnlijk. Ziekte is nooit leuk, daar weet ik alles van."

Advocaat moest noodgedwongen zijn werkzaamheden neerleggen door de verminderde gezondheid van zijn dochter. "Ik zat zelf in zo'n situatie. Dus ik begrijp heel goed dat hij deze keuze maakt", stelt de oud-verdediger daarover. "Dus als dat een moment bij ons zou gebeuren, met mijn vrouw, is zo'n keuze best moeilijk."

Gezondheid Bartina

Op de vraag van presentator Milan van Dongen of Koeman zelf ooit dichtbij een vertrek is geweest, reageert de trainer helder. "Er is een situatie geweest bij het Nederlands elftal, toen ben ik ook een dag naar huis geweest, dat we we vraagtekens hadden bij de behandeling en of dat wel zou aanslaan", vertelt hij daarover. "Dat was toen een spannende periode waarin we moesten wachten."

Voor Koeman werd het wachten uiteindelijk beantwoord met positief nieuws. "En toen kregen we gelukkig het goede nieuws dat de behandeling zou aanslaan. Maar we kunnen helaas niet zeggen dat het altijd goed blijft gaan. Maar dat geldt voor iedereen. Het ziet er op dit moment positief uit dat ik bij het WK ben", besluit een optimistische bondscoach.

Het Nederlands elftal speelt eind maart twee oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. Begin juni staat de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije op het programma, alvorens Oranje vertrekt naar de Verenigde Staten. Op het WK neemt Nederland het in de poulefase op tegen Tunesië, Japan en een nader te bepalen Europees land.