Ronald Koeman heeft een eretegel in het Philips Stadion. Vlak voor de aftrap van PSV–AZ is zijn plek in de PSV Walk of Fame officieel onthuld. Daarmee eert de club een van de meest invloedrijke figuren uit haar rijke historie. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal wordt zo definitief verankerd bij zijn oude club. "Hier mag je trots op zijn", zegt Koeman bij de onthulling.

Koeman staat symbool voor een periode waarin PSV tot de absolute Europese top behoorde. Toen hij in 1986 als voetballer naar Eindhoven kwam, bleek al snel dat hij meer was dan ‘alleen’ een verdediger. Met zijn spelinzicht, passing en dodelijke trap combineerde hij verdedigende zekerheid met aanvallende dreiging. Het maakte hem tot een unieke kracht binnen een elftal dat zou uitgroeien tot een gouden generatie.

Hoogtepunt in 1988

Het absolute hoogtepunt volgde in 1988, toen PSV de Europa Cup I won. In hetzelfde jaar werd ook de landstitel binnengesleept. Koeman speelde daarin een hoofdrol en schreef zich historie. Een jaar later volgde zijn vertrek naar FC Barcelona, maar zijn band met PSV bleek blijvend. Die band werd jaren later opnieuw zichtbaar toen Koeman terugkeerde in Eindhoven als hoofdtrainer. In het seizoen 2006-2007 leidde hij PSV naar de landstitel, waarmee hij tot een select gezelschap behoort: mensen die met dezelfde club kampioen werden als speler én als coach.

'Het werd misschien wel tijd'

Bij de onthulling van de eretegel was bondscoach Koeman opperbest gemutst. Het zorgde voor een grote glimlach op het gezicht. "Misschien werd het ook wel tijd", grapte Koeman nadat Hans Kraaij Jr. hem erop wees. "Er wordt weinig stil gestaan bij het verleden, maar we hebben heel veel prijzen binnen gehaald. Dat ik op deze wijze wordt geëerd, is mooi", zegt hij bij ESPN.

Xavi, de zoon van Koeman's oudste zoon Tim, mocht erbij aanwezig zijn. In een uitshirt van PSV-aanvaller Couhaib Driouech poseerde het zesjarige ventje als een ervaren fotomodel voor de talloze camera's. "Ik ben trots op opa", liet hij, met de arm van de bondscoach op zijn schouder, weten aan Kraaij Jr. En Driouech vindt hij 'een heel goede' speler, zo vertelde Xavi met grote ogen.

'Koeman heeft PSV op de kaart gezet'

Algemeen Directeur Marcel Brands plaatst Koeman dan ook nadrukkelijk op een voetstuk. "Ronald Koeman heeft PSV niet één keer, maar twee keer op de kaart gezet. Als speler was hij bepalend in ons meest succesvolle Europese seizoen ooit. Als trainer bewees hij opnieuw wat hij waard is. Dat verdient een permanente plek in het Philips Stadion", vertelt hij tegen de officiële kanalen van PSV.

PSV Walk of Fame

De Walk of Fame, een initiatief van Energiedirect, is bedoeld om iconen van PSV zichtbaar te eren voor hun bijdrage aan de club. Luuk de Jong is de meest recente naam op de ‘Walk of Fame’ van PSV, als erkenning voor zijn grote betekenis voor de club in de periode 2014–2025. Uit de spelerslichting van Ronald Koeman prijken onder anderen Hans van Breukelen, Berry van Aerle, Willy van de Kerkhof, Ruud Gullit en Jan Heintze al langer op het erepad. Ook trainer Guus Hiddink is met een eigen tegel blijvend verbonden aan het Philips Stadion.

Vanuit Energiedirect is de waardering groot. "Ronald Koeman is voor PSV een uitzonderlijke speler geweest: een bepalende kracht op het hoogste Europese niveau die later als trainer terugkeerde om opnieuw geschiedenis te schrijven. Zijn tegel in de Walk of Fame is vanzelfsprekend een welverdiende erkenning. We zijn ontzettend trots dat we hem op deze manier een permanente plek kunnen geven in het Philips Stadion", aldus Nick Poldermans, Manager Branding & Proposition Development bij Energiedirect.

PSV - AZ

Naar verwachting is Ronald Koeman aanstaande zaterdag ook gewoon aanwezig bij de onthulling van zijn eigen tegel. De wedstrijd tussen PSV en AZ vindt plaats om 20.00 uur in het Philips Stadion. Daar gaat de ploeg van Peter Bosz verder met hun jacht op de vroegste titel ooit.