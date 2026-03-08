Het Philips Stadion kreeg er een nieuw eretegel bij, voor oud-speler en ex-trainer van de club: Ronald Koeman. De bondscoach van Oranje ontving een eerbetoon, een gebaar dat volgens trainer Peter Bosz volledig terecht is. De coach spreekt met zichtbaar respect over de oud-verdediger en trainer, die volgens hem een blijvende stempel op het voetbal heeft gedrukt.

Ronald Koeman werd voorafgaand aan de Eredivisie-kraker tussen PSV en AZ in het zonnetje gezet. Samen met zijn oudste kleinzoon Xavi Jax mocht hij de eretegel onthullen. Bosz vindt het een mooi gebaar van de Eindhovenaren. "Ik vind het mooi als clubs hun helden eren en daar hoort Ronald zeker bij", zegt Bosz desgevraagd tegen Sportnieuws.nl. "Ik vind het vooral verdiend, want hij heeft het geweldig gedaan als speler en trainer. Zeker ook bij deze club."

Eigen ervaring van Bosz

Bosz kent Koeman niet alleen als trainer, maar ook uit zijn eigen spelerscarrière. De huidige PSV-trainer speelde begin jaren negentig samen met hem bij Feyenoord en zag toen al van dichtbij wat voor speler Koeman was. "Ik heb één jaar met hem mogen voetballen bij Feyenoord. Ik heb hem daar leren kennen als mens, maar ik heb ook gezien hoe goed hij als voetballer was. Hij kwam toen van FC Barcelona naar Feyenoord toe..."

Volgens Bosz staat de carrière van Koeman eigenlijk al op zichzelf. Zowel als speler als trainer won hij vrijwel alle mogelijke prijzen en speelde hij een belangrijke rol bij verschillende clubs en Oranje. "Als je kijkt wat hij als voetballer en trainer heeft betekent voor de voetballerij en wat hij heeft gewonnen in zijn carrière, dan kun je daar alleen maar respect voor hebben. Je kunt niet zeggen dat hij het slecht heeft gedaan, dus ik vind het mooi dat clubs hun helden eren."

Voor de wedstrijd sprak Bosz zijn oud-collega nog even kort, al bleef het bij een snelle begroeting in de drukte rond het duel. "Ik heb voor de wedstrijd heel kort gesproken met Ronald Koeman, want toen moest ik met Nick (perschef, red.) mee voor het praatje met de media. Ik heb hem even gevraagd hoe het met hem gaat, maar toen moest ik ook alweer verder", zegt hij met lichte teleurstelling.