Wat een feestavond had moeten worden, eindigde voor SC Cambuur in frustratie en ongeloof. De ploeg uit Leeuwarden zag een officieus promotiefeest in rook opgaan na een spectaculaire 3-4 nederlaag tegen Jong AZ. Na afloop ging het vooral over de arbitrage, waar trainer Henk de Jong duidelijk niet over te spreken was.

De oefenmeester spaarde scheidsrechter Wouter Wiersma niet en liet bij ESPN duidelijk merken hoe hij over het optreden dacht. Volgens De Jong werden zijn spelers meerdere keren onreglementair afgestopt zonder dat daar consequenties aan werden verbonden. "Mark Diemers wordt twee keer onderuit getrokken, maar daar krijgen zij geen gele kaart voor. Dat mag niet hè. Daar moet je maar eens over nadenken. Het gaat zo de hele wedstrijd door", deelde hij zijnongenoegen.

'Hij is gewoon niet capabel om hier te fluiten'

De frustratie zat diep bij de Friese coach, die aangaf dat hij vooraf al zijn twijfels had over de aanstelling van Wiersma. "Ik heb het er met de jongens vooraf ook over gehad. Deze scheidsrechter is een hele beste man, maar moet niet fluiten hier in dit stadion. Ik zeg niet dat hij bewust tegen ons fluit, maar hij is gewoon niet capabel om hier te fluiten. Dat kan niet in dit stadion."

Het meest besproken moment van de avond was de strafschop die Jong AZ diep in de wedstrijd de gelijkmaker opleverde. Yoël van den Ban schoot de bal volgens Cambuur-spelers en -staf duidelijk twee keer, maar de treffer werd desondanks goedgekeurd. Het leidde tot grote woede op de tribunes en zorgde ervoor dat de wedstrijd zelfs twee keer tijdelijk werd stilgelegd.

Cambuur vol ongeloof

Ook aanvoerder Mark Diemers liet na afloop zijn onbegrip blijken. Hij vond dat Cambuur zichzelf welisswaar tekortdeed door kansen te missen en defensief kwetsbaar te zijn, maar wees tegelijkertijd op een reeks dubieuze beslissingen. "Ik vind het altijd makkelijk om over scheidsrechters te praten, maar dit was wel een gevalletje van iemand die zelf nooit heeft gevoetbald. Als een bal zo van richting verandert, dan raak je hem gewoon twee keer."

Opvallend genoeg gaf Van den Ban na afloop zelf toe dat er twijfel bestond over het moment. De AZ-spits kon niet met zekerheid zeggen of hij de bal dubbel had geraakt, maar erkende dat het gevoel er wel was. Het voedde de discussie rond de beslissing van Wiersma en de rol van de arbitrage in het duel.

Promotiefeest even op pauze

De Jong stak desondanks ook de hand in eigen boezem. Volgens de trainer had Cambuur het duel eerder moeten beslissen en was het defensief simpelweg te kwetsbaar. "Wij verliezen omdat we vier goals weggeven. Dat mag nooit gebeuren, maar het gebeurt wel. Toch is de arbitrage wel bepalend geweest vanavond."

Door de nederlaag moet Cambuur het promotiefeest voorlopig uitstellen. De ploeg staat nog altijd stevig tweede in de Keuken Kampioen Divisie en heeft een ruime voorsprong op de concurrentie. Titelconcurrent ADO Den Haag verzekerde zich inmiddels al van promotie naar de Eredivisie, terwijl Cambuur in de komende duels naar alle waarschijnlijkheid snel zal volgen. Mogelijk kan dat al dinsdag gebeuren in de uitwedstrijd tegen FC Emmen, al moet trainer Henk de Jong dan wel puzzelen door schorsingen en interlandverplichtingen.