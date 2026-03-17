ADO Den Haag keert na vijf jaar terug in de Eredivisie. Dinsdagavond stond in een uitverkocht huis de wedstrijd die promotie kon veiligstellen op het programma. Daarin faalde de koploper van de Keuken Kampioen Divisie niet. ADO won nipt van Jong FC Utrecht, maar dat was voldoende.

ADO werd prachtig ontvangen door de supporters. Die hadden allemaal een lichtbandje gekregen voor om de pols die groen en geel kleurde. Maar dat was ook het enige hoogtepunt van de eerste helft. Het spel lag veelal stil door enkele blessures. Dat kwam de snelheid van het spel niet ten goede.

Evan Rottier de gevierde man

ADO kreeg voor de thee slechts twee schamele kansjes. Dat moest dus anders na rust, want winst was noodzakelijk voor promotie op dinsdag. Dus kwam de goal in de 50e minuut van Evan Rottier als geroepen. Na een uitglijder van een verdediger van Jong FC Utrecht kreeg Cameron Peupion een vrije schietkans. Die werd maar half gepareerd door keeper Kevin Gadellaa, waarna Rottier in de rebound binnen schoot.

Het zorgde al voor een eerste volksfeest in het stadion van ADO. Toch werd het nog billen knijpen, omdat de thuisploeg vergat afstand te nemen. Eén keer werd het spannend voor de goal van Kilian Nikiéma. Maar ADO overleefde en zo kon de ploeg van de Duitse trainer Robin Peter uiteindelijk juichen na exact 90 minuten. Toen floot de scheidsrechter af en was promotie een feit.

ADO kende een sterk begin van de competitie waarin het lange tijd ongenaakbaar was. Aan het einde van het jaar raakte het elftal van Peter plotseling in verval. ADO wist vijf keer op rij niet te winnen, maar maakte begin februari een einde aan de negatieve reeks. Het volgende doel is de titel. Daarin heeft de ploeg met Cambuur de enige concurrent. Het verschil is vier punten in het voordeel van ADO, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Terugkeer na vijf jaar afwezigheid

ADO speelde in 2021 voor het laatst in de Eredivisie. Het voetbalde dertien seizoenen onafgebroken op het hoogste niveau, waarna het misging. Destijds degradeerde het als nummer laatst. Een seizoen daarvoor had ADO Den Haag het geluk dat de competitie vanwege het coronavirus niet werd uitgespeeld, waardoor er geen degradanten kwamen.

Eén keer was ADO dicht bij promotie, in 2022. Toen stond het in de finale tegenover Excelsior. Het heenduel in Rotterdam eindigde in 1-1, waarna ADO in Den Haag voor rust over de tegenstander heen liep: 3-0. Maar het liep helemaal mis. Excelsior kwam terug tot 3-3, waarna de sfeer omsloeg in het stadion. Fans van ADO stonden al klaar om de promotie te vieren, toen Thijs Dallinga de gelijkmaker in blessuretijd binnen kopte.

Nadat Excelsior via strafschoppen won, barstte de bom. Supporters van ADO bestormden het veld, waardoor de winnende spelers naar de kleedkamer vluchtten. Ook werd er vuurwerk richting het uitvak geschoten. Na dat veelbesproken seizoen eindigde ADO twaalfde, vijfde en vierde. De laatste twee keer kwam het niet door de play-offs. Dit jaar is dat niet nodig, vanwege de rechtstreekse promotie.