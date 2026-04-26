Daley Blind droeg jarenlang het shirt van Ajax, maar hij speelt inmiddels alweer zo’n drie seizoenen voor het Spaanse Girona. Toch wordt er gesproken over een nieuwe terugkeer naar Amsterdam. Zijn vader Danny heeft nu een update gegeven over de situatie.

Vader Blind was te gast bij Ziggo Sport, waar hij aan tafel zat met presentatrice Noa Vahle. Zij had gesproken met Ronald de Boer, die iets opmerkelijks aan haar vertelde. "'Noa, Daley Blind wil graag terug naar Ajax'", zo legde Vahle uit aan haar tafelgast.

De presentatrice vroeg aan hem of dat klopte. "Ik zal niet ontkennen dat hij ooit is teruggekomen naar Ajax om daar te stoppen. Maar goed, dat is door omstandigheden anders gelopen", zo legde vader Blind uit, doelend op het vertrek van zijn zoon uit Amsterdam in 2023 na de vele kritiek op zijn spel. Hij vervolgde: "Ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik ben niet z'n zaakwaarnemer. Dus ik ken ook niet alle ins en outs."

Aflopend contract

Toch kon de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal iets meer over de huidige situatie vertellen. "Zijn contract loopt af, dat is zeker. Girona wil verlengen. Dus die zullen nog wel gaan komen."

Er is echter een pijnpunt voor Girona waardoor de Nederlander mogelijk vertrekt uit Spanje. "Ze zijn nog niet eens veilig voor degradatie. Dat staat allemaal heel dicht op elkaar. Twee keer winnen en je doet mee voor Europees voetbal. Twee keer verliezen en je gaat er misschien nog uit. Dat hangt er allemaal aan vast", zo doelde Blind op Girona dat slechts vier punten boven de degradatiestreep staat.

Of Danny het als vader leuk zou vinden als zijn zoon terugkeert naar Amsterdam? "Als vader wel, en als voetballer, ik vind het prima daar. Als Girona erin blijft, vind ik het prima als hij daar blijft. Maar goed, hij is 36. Ik ga er niet over", zo besloot vader Blind.

Jeugdproduct

Daley Blind doorliep de jeugdopleiding voor Ajax, waarna hij in 2008 zijn debuut maakte in het eerste elftal. Nadat hij een seizoen werd verhuurd aan FC Groningen, groeide de verdediger uit tot vaste waarde van de Amsterdammers. In 2014 vertrok hij naar Manchester United, om vervolgens in 2018 terug te keren naar de hoofdstad. In totaal speelde de Nederlander zo'n elf seizoenen voor Ajax, en won daarin vele prijzen.