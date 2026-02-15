Het contract van Daley Blind bij Girona loopt af en dan begint de geruchtenmolen te draaien. Al een tijdje wordt de 35-jarige verdediger gelinkt aan een terugkeer bij Ajax, waar alles voor hem begon. In gesprek met Ziggo Sport, houdt hij de opties open. "Ik hou van het spelletje."

Terwijl Ajax schreeuwt om ervaring, werd er deze winter nog geen contact gelegd met Daley Blind. De 35-jarige verdediger speelt bij Girona en heeft daar een aflopend contract. Hoe het allemaal verder gaat met zijn voetbalcarrière, durft hij nog weinig over te zeggen. Maar dat hij verder wil, dat is zeker. "Zolang ik fit blijf en het niveau aan kan, wil ik blijven voetballen. Dat is het belangrijkste. Ik hou van het spelletje, dus zolang het kan wil ik blijven genieten."

Blind bij Girona

Waar dat zal zijn, dat laat Blind voorlopig nog even open. "Inderdaad mijn contract loopt af, ik kan er weinig verder over zeggen. Ik heb het nu ontzettend naar mijn zin bij Girona en wil het seizoen zo goed mogelijk afmaken. Ik wil fitblijven, ik laat het open voor de zomer."

In gesprek met Ziggo Sport wordt een terugkeer naar Ajax besproken. "Ajax heeft altijd een bijzonder plekje in mijn hart, dus wie weet. We gaan zien wat de toekomst brengt."

Situatie Ajax

Veel zal mogelijk afhangen van hoe de situatie vordert bij Ajax, dat vol in transitie is onder Jordi Cruijff. De ervaring van Blind kan een goede aanvulling zijn voor de talenten van Ajax, maar of hij altijd zal spelen is maar de vraag met de spelers die Ajax nu al heeft.

Een tijd gelden kwam zijn vader Danny Blind in opspraak bij Ajax toen hij besloot op te stappen uit zijn rol binnen de rvc. Destijds werd er gezegd dat de reden zou zijn dat Ajax zijn zoon Daley niet wilde terughalen. " Ajax heeft zelf zeven weken een lijntje met Daley opengehouden deze zomer, maar niet toegehapt. Prima. Maar wees daar dan eerlijk over en zeg gewoon dat je het niet zag zitten als directie. Nee, is ook een antwoord", zei hij daarover. Het is nooit de reden geweest waarom hij opstapte.

