De opnames van Football Island zitten er al even op, maar de deelnemers hebben nog een goede band met elkaar. Zo vierden finalisten Frank en Ronald de Boer vrijdag hun verjaardag met twee andere kandidaten.

Voor de familie De Boer is 15 mei altijd een bijzondere dag, de verjaardag van de tweeling Frank en Ronald. De twee oud-voetballers worden vrijdag 56 en vieren dat op een mooie manier. Zo kreeg Frank een taart en vierde hij zijn verjaardag met de kleinkinderen. Ook vierde hij het uiteraard met zijn broer samen met een goed glas wijn en wat lekkere hapjes. Daar waren ook een aantal deelnemers van Football Island bij.

'Richard wilde bij de finalisten zijn'

Kees Kwakman en Richard Witschge vieren samen met de gebroeders De Boer hun verjaardag. Toevalligerwijs zaten onder het viertal ook de drie finalisten van het programma Football Island. Ronald de Boer kon het dan ook niet laten om een kleine steek uit te delen aan een van zijn tafelgenoten. "Richard wilde even bij de finalisten van Football Island zijn", zette de oud-voetballer bij de foto van het viertal dat lekker een potje aan het kaarten is met een glas wijn.

Witschge haalde wel de laatste aflevering van het programma. Daar viel hij samen met Tom Beugelsdijk vlak voor de eindstrijd af. Frank de Boer werd uiteindelijk de winnaar van het programma. Hij schonk het winnende bedrag van 50.000 euro aan Stichting DON. Die stichting spant zich al jaren in om Diabetes type 1 uit de wereld te helpen. Ook gaf hij al aan dat hij niet onwelwillend tegenover een tweede seizoen staat van het populaire Videoland-programma.

Survive your Family

Ronald de Boer is op dit moment ook te zien in een ander programma. In Survive your Family is hij te zien met zijn dochters Demi en Maxime en hun neef Bowey. Zij spelen in Colombia verschillende challenges om de uiteindelijke winnaar van het programma te bepalen. Ze spelen daarbij onder andere tegen de bekende rapformatie Broederliefde.

