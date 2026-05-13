Frank de Boer kroonde zich onlangs tot de winnaar van het nieuwe realityprogramma Football Island. En daar kwam uiteraard een mooie financiële beloning bij kijken. Die schenkt de oud-voetballer aan een bijzonder goed doel.

Frank de Boer moest even plaatsnemen op de reservebank in het programma Football Island van Videoland, net als tweelingbroer Ronald de Boer. Daardoor had het er even schijn van dat ze de show moesten verlaten, maar niets was minder waar. Uiteindelijk keerden de broers terug en reikten ze tot de finale, samen met Kees Kwakman. Uiteindelijk ging Frank er met de overwinning van door.

Goede doel

En daarmee won de 55-jarig oud-topvoetballer een lekker zakcentje. Hij kon rekenen op een cheque van maar liefst vijftig duizend euro. De 112-voudig international van het Nederlands elftal mocht dat echter niet in eigen zak steken. De Boer schonk het aan een goed doel, en mocht zelf kiezen welke dat werd. Hij koos voor een organisatie die dichtbij hem staat.

"Als winnaar van Football Island mocht ik namens Football Island een cheque uitreiken aan een goed doel", vertelt de oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona op Instagram. "En dat is voor mij Stichting DON geworden. Zij spannen zich al jaren in om Diabetes 1 de wereld uit te werken. En daar is natuurlijk veel geld voor nodig."

'Werk aan de winkel'

"Ze hebben al grote stappen gemaakt, maar er is nog veel werk aan de winkel", vervolgt De Boer. "Ook vieren ze dit jaar hun 20-jarig jubileum. Dus heb ik besloten om dit mooie bedrag van 50.000 euro aan hen te schenken." De voormalig topvoetballer ging persoonlijk langs op het kantoor in Amsterdam om de stichting hun geld te overhandigen.

Tijdens de realityshow moesten de oud-voetballers, onder hen ook grote namen als Wesley Sneijder, Jan van Halst en Kenneth Perez, allerlei uitdagingen doen op een onbewoond eiland. Dat deden ze verspreid over verschillende teams. Het blauwe team, met de broertjes De Boer én Kwakman, bleek daar uiteindelijk het beste in. Door het grote succes is de kans aannemelijk dat er een nieuw seizoen in de pijpleiding zit.

