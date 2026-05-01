Voetballers zijn zich steeds bewuster van het 'leven na' hun carrière. Zo ook Denzel Dumfries, rechtsback van het Nederlands elftal. De 30-jarige verdediger van Inter is alvast wat zaadjes aan het planten.

Dumfries kwam op als een komeet in de voetbalwereld, nadat hij het pas op late leeftijd schopte tot de profs. In 2014 nam Sparta hem over van BVV Barendrecht. Na twee jaartjes in Rotterdam en een seizoen bij sc Heerenveen stond PSV op de stoep. Daar ontwikkelde hij zich vrolijk verder, terwijl hij ook een vaste waarde werd voor het Nederlands elftal.

Het leverde Dumfries een prachtige transfer op naar Inter in 2021. Inmiddels is hij aan zijn vijfde seizoen bezig bij de grootmacht uit Italië. Ook is de rechtsachter hard op weg naar zijn tweede landstitel, wat de zevende prijs in Milaan zou betekenen. Maar Dumfries weet dat er meer is dan alleen voetbal.

Denzel Dumfries investeert in toekomst

Via LinkedIn is Dumfries alvast rustig bezig om te netwerken. Op dat medium omschrijft hij zich naast professioneel voetballer als investeerder en ondernemer. "Investeren naast het voetbal is al jaren iets waar ik bewust mee bezig ben", trapt hij af in zijn laatste bericht. "Niet alleen omdat ik kansen zie,maar omdat ik geloof in het bouwen van iets dat ook op de lange termijn waarde creëert."

Dumfries heeft naar eigen gezeggen geleerd om vooruit te kijken. Niet alleen naar de volgende wedstrijd, maar naar de lange termijn. "Voor mij draait investeren in de basis om rendement", schetst hij. "Goede keuzes maken. De juiste mensen om je heen verzamelen. En kijken naar bedrijven, fondsen en ondernemers die niet alleen vandaag interessant zijn, maar ook morgen."

Voor Dumfries draait het niet om snelle winst, maar om "duurzame groei op de lange termijn". "Ik ben daarin altijd blijven leren, want de beste investeringen beginnen vaak met de juiste gesprekken", vindt hij. Daarom wil hij weten van zijn volgers: "Welke interessante investeringsmogelijkheden, fondsen of ondernemers zouden volgens jullie de moeite waard zijn om beter te leren kennen?"

Dankbare Denzel Dumfries

Dumfries kreeg meer dan 300 commentaren op de post. "Ik probeer zoveel mogelijk mee te lezen, maar zoals jullie begrijpen kan ik niet op iedereen persoonlijk reageren", schrijft hij over de vele reacties. "Er zitten veel interessante ideeën en kansen tussen. De begeleiding vanuit mijn team is goed, maar ik vind het ook belangrijk om zelf scherp te blijven en actief op zoek te gaan naar wat er speelt. Daarom waardeer ik deze interactie enorm."