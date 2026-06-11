Het WK voetbal is donderdag begonnen met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Tijdens dat duel liepen een hoop spelers op roze schoenen en dat zagen we in aanloop naar het toernooi ook al bij de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal. Dit is waarom er dit WK veel voetballers op die kleur schoenen spelen.

Mexico en Zuid-Afrika trapten het WK donderdag af na een spectaculaire openingsceremonie. Direct was een opvallende trend zichtbaar. Zowel bij gastland Mexico als bij Zuid-Afrika speelde een groot deel van de basisopstelling met roze schoenen.

De mensen die eerder de oefenduels van Oranje richting het WK bekeken, zullen een déjà vu hebben beleefd. Bij de laatste wedstrijd tegen Oezbekistan verschenen liefst negen basisspelers met roze schoenen. Alleen Donyell Malen en Bart Verbruggen vielen uit de toon. Wat het extra opmerkelijk maakte, was dat de spelers niet allemaal door hetzelfde schoenenmerk worden gesponsord. Ze spelen dus niet allemaal op precies dezelfde soort kicksen.

Puur toeval

Dat veel voetballers in aanloop naar en op het WK roze exemplaren dragen, blijkt een geval van compleet toeval. De grote merken Nike, Adidas en Puma hebben voor hun WK-collectie namelijk allemaal gekozen om roze als belangrijkste kleur te gebruiken.

Tijdens het WK gaan de voetbalfans de komende weken dan ook nog heel vaak roze schoenen in beeld zien komen. Bij de andere WK-deelnemers worden tenslotte ook veel spelers door die schoenenmerken gesponsord.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover