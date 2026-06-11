'Ronald Koeman moet hard ingrijpen bij Oranje op WK voetbal'

Ronald Koeman bereidt zich voor op zijn eerste WK als bondscoach van Oranje. Analisten Ali Boussaboun en Robert Maaskant hebben daarbij een duidelijke boodschap voor de 63-jarige trainer: hij moet tijdens het WK stevig ingrijpen. Dat zegt het duo in de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Het Nederlands elftal heeft een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding op het WK achter de rug met de nederlaag tegen Algerije (0-1) en de moeizame zege op Oezbekistan (2-1). De poll op de site is dan ook 'Ronald Koeman moet hard ingrijpen'. Daar is Maaskant het volmondig mee eens. "Je moet altijd hard ingrijpen", zegt de Sportnieuws.nl-analist resoluut. "Je bent de bondscoach, dus je moet er bovenop zitten en scherp zijn als een mes. Als je het WK wil winnen, moet je ook beslissingen durven nemen."

Beslissingen nemen

Volgens Maaskant is er op dit moment nog géén specifieke situatie voor de buitenwereld zichtbaar, maar heeft Koeman al diverse knopen moeten doorhakken. "Als trainer moet je iedere dag beslissingen nemen. Je moet beslissen of je met iemand gaat praten of dat je een speler juist negeert, maar ook of een assistent-trainer eens met die gasten aan de slag moet", legt de ex-trainer uit.

'Ingrijpen als je verslapt'

Tafelgenoot Ali Boussaboun kan zich daar helemaal in vinden. "Je moet hard ingrijpen als bijvoorbeeld een training verslapt", vult de oud-international van Marokko aan. "Als je resultaat wil hebben, moet je niet overal laissez-faire (laconiek, red.) mee omgaan. Als je zelfs op een WK niet hard ingrijpt, dan ga je dat nooit doen", besluit Boussaboun.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en een wisselende gast elke ochtend de stand van zaken rondom het WK. Op de eerste dag voor de start van het toernooi schoof Ali Boussabon aan en werd natuurlijk Marokko besproken. Ook werd er contact gelegd met verslaggever Aron Kleeven in Amerika die bij de eerste training van Oranje in Kansas City aanwezig was.

De heren bespreken het gedrag van Wout Weghorst, de missie van Ronald Koeman en Boussabon gaat diep in op het weigeren van Somalisch scheidsrechter Omar Artan. Luister de podcast elke dag om 7.30 uur in jouw favoriete podcastapp.

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