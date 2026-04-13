Voor AZ en NEC wacht komende zondag de wedstrijd van het seizoen. De twee subtoppers nemen het tegen elkaar op in de Eurojackpot KNVB Beker in het stadion van Feyenoord. De Nederlandse voetbalbond heeft de scheidsrechter en VAR aangewezen voor het grote duel in De Kuip: Danny Makkelie.

Makkelie is aangesteld als scheidsrechter van de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Voor Makkelie, komende zomer actief op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is het treffen tussen AZ en NEC. de vierde nationale bekerfinale die hij in goede banen mag leiden, na eerdere finales in 2017 (AZ – Vitesse), 2022 (Ajax – PSV) en 2025 (AZ – Go Ahead Eagles).

On-field announcement

De 107e editie van de bekerfinale vindt zondag 19 april om 18:00 uur plaats in Rotterdam. Makkelie wordt langs de lijn geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout fungeert als vierde official. De VAR is Rob Dieperink. De samenwerking zal tijdens AZ - NEC extra goed hoorbaar zijn, want er wordt weer gewerkt met een zogeheten on-field announcement.

'Live hoorbaar in het stadion en op tv'

'Een on-field announcement betreft een korte uitleg door de scheidsrechter na een VAR-review of een (lange) VAR-check over een definitieve beslissing. De uitleg van de on-field announcements is live hoorbaar in het stadion en op TV. Het doel hiervan is meer duidelijkheid te geven over de totstandkoming van VAR-beslissingen. Na het seizoen 2025/26 vindt een evaluatie plaats, voordat een besluit wordt genomen over eventuele verdere invoering', schrijft de KNVB.

Makkelie floot recentelijk nog in De Kuip en wel De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Ook was hij actief in de eerste kwartfinales van de Champions League.