Danny (Desmond) Makkelie is al jaren een van de meest gerespecteerde scheidsrechters van Nederland – en ver daarbuiten. De 43-jarige arbiter uit Dordrecht groeide uit tot een vaste waarde op de grootste Europese en internationale voetbalpodia. Hij werd dan ook beloond met een plek op het WK van 2026.

Makkelie werd geboren op 28 januari 1983 in Willemstad (Curaçao), maar verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland. Al vroeg koos hij voor het scheidsrechtersvak. Via de amateurvelden werkte hij zich snel omhoog binnen het Nederlandse voetbal. In 2009 maakte hij zijn debuut in de Eredivisie en twee jaar later kreeg hij al de prestigieuze FIFA-badge, waardoor hij ook internationaal wedstrijden mocht fluiten.

Grote internationale scheidsrechter

Sindsdien leidde Makkelie tal van topduels. Zo stond hij onder meer aan het roer bij wedstrijden in de Champions League, floot hij in 2020 de Europa League-finale tussen Sevilla en Internazionale en had hij de leiding over meerdere KNVB-bekerfinales. Ook op landentoernooien is hij een bekend gezicht: tijdens het EK 2020 kreeg hij de halve finale tussen Engeland en Denemarken toegewezen. De finale was destijds voor Björn Kuipers, waarna Makkelie het fluitje overnam als internationale gezicht van het Nederlandse scheidsrechterskorps.

Makkelie was er in totaal op vijf eindtoernooien bij, waarvan eentje als VAR. Dat was in 2018 in Rusland. Daarna stond de Nederlandse arbiter telkens binnen de lijnen. Op het WK van 2022 was hij bij twee duels de baas. Tijdens het EK van 2024 in Duitsland werd Makkelie na de groepsfase niet meer ingezet. Hij gaf destijds acht kaarten en deelde in blessuretijd een penalty uit in het allesbepalende duel tussen Kroatië en Italië. De Italianen hadden profijt, zij gingen verder. De Kroaten waren vooral woest dat Makkelie zo lang liet doorspelen.

Rol binnen de politie

Buiten dat is er eigenlijk weinig controverse over de beslissingen van Makkelie, die vaak via de regels van het boekje fluit. Niet gek ook als je bedenkt dat hij tot 2023 werkzaam was bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Hij was er lange tijd operationeel expert. Er kwamen daardoor wel eens vragen van buitenaf als Makkelie topduels van Feyenoord floot. Tot opmerkelijke of dubieuze beslissingen kwam het zelden.

Akkefietje met Peter Bosz

Wel was PSV-trainer Peter Bosz in 2024 niet blij met een beslissing van Makkelie. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Het ligt misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niets", foeterde de oefenmeester bij ESPN toen de leidsman volgens hem een penalty van PSV over het hoofd zag. Bosz deed de uitspraken juist in 'de week van de scheidsrechter'. Het kwam hem uiteindelijk op een voorwaardelijke schorsing te staan van de KNVB.

'Onherkenbaar' door nieuw kapsel

Makkelie begon het seizoen 2025/26 met een nieuw kapsel. Niet langer meer zijn haren strak naar achter, maar voren. " Ik wist niet wie het was! Het lijkt wel een toupetje. Het viel mij op", merkte voetbalicoon Ruud Gullit op. "Het is een heel apart kapseltje. Ik moest echt kijken van: hé, dit is wel heel nieuw! Ik vond het opvallend."

i Danny Makkelie met zijn 'nieuwe' kapsel. © Getty Images

WK 2026

Makkelie mocht dan even onherkenbaar zijn, zijn kwaliteiten als scheidsrechter bleven in de ogen van de FIFA hetzelfde. Dus vroegen ze hem opnieuw voor het WK. Hij vormt een arbitraal team met zijn landgenoten Hessel Steegstra en Jan de Vries (grensrechters) en Rob Dieperink en Dennis Higler (videoscheidsrechters).

"Het is geweldig dat we zijn geselecteerd voor het WK. Een mondiaal eindtoernooi is het allerhoogste wat je kunt bereiken. Om daar opnieuw te mogen fluiten, is enorm eervol", reageerde Makkelie via de KNVB. "Hier hebben we met elkaar de afgelopen vier jaren keihard voor gewerkt. Dat moeten we blijven doen. Eerst willen we het seizoen goed afronden, daarna komt pas het WK."

Telefoontje in bekerfinale

Kort na zijn uitverkiezing voor het WK werd Makkelie ook door de KNVB nog eens beloond. Hij kreeg de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1). Daarbij was een opvallend moment. De leidsman moest een telefoontje beantwoorden halverwege de tweede helft. "Het was een beetje onduidelijk waarom dat was. Ik heb begrepen dat dat te maken had met de openbare orde. Vanuit de commandokamer werd erom gevraagd", verklaarde Makkelie later.

"Het was voor ons niet zichtbaar, maar dat wil niet altijd zeggen dat er dan niks aan de hand is. Als er vanuit de politie of de veiligheidsorganisatie toch iets speelt, dan was dit waarschijnlijk toch nodig. Uiteindelijk duurt het gelukkig kort en is er verder niks uit voortgekomen."

Hoofdrol in Champions League

Na de FIFA en KNVB vond ook de UEFA het tijd om Makkelie van een topwedstrijd te voorzien. Hij kreeg Atlético Madrid - Arsenal in de halve finales van de Champions League. In het heenduel in Spanje maakte de voormalig politieman de tongen los door drie strafschoppen te geven, eentje daarvan werd teruggedraaid. "Don Danny, een van de UEFA-scheidsrechters die al jaren verschrikkelijk is", schreef de Spaanse pers.