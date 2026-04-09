De Nederlandse inbreng op het WK voetbal in 2026 wordt nog groter. De FIFA heeft donderdag namelijk bekend gemaakt dat scheidsrechter Danny Makkelie met zijn team is geselecteerd voor het mondiale eindtoernooi. Voor de ervaren arbiter wordt het alweer zijn vierde toernooi waar hij mag fluiten.

Met het Nederlands elftal, Curaçao én Kaapverdië, waar ook in Nederland geboren spelers actief zijn, was de inbreng op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten sowieso al vrij groot. Maar daar komen met de aanstelling van Danny Makkelie en zijn team nog wat extra landgenoten bij.

Makkelie naar Amerika

De scheidsrechterscommissie van de FIFA heeft donderdag alle namen bekend gemaakt van de officials die mogen afreizen naar Noord-Amerika. Makkelie wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Bovendien mogen Rob Dieperink en Dennis Higler als VAR naar het mondiale eindtoernooi. Een behoorlijk compliment voor het Nederlandse scheidsrechterskorps.

Hoogst haalbare

De 43-jarige Makkelie is behoorlijk in zijn nopjes met de aanstelling. "Het is geweldig dat we zijn geselecteerd voor het WK. Een mondiaal eindtoernooi is het allerhoogste wat je kunt bereiken. Om daar opnieuw te mogen fluiten, is enorm eervol", vertelt de op Curaçao geboren arbiter.

Ook heeft Makkelie lovende woorden over voor zijn team. "Hier hebben we met elkaar de afgelopen vier jaren keihard voor gewerkt. Dat moeten we blijven doen. Eerst willen we het seizoen goed afronden, daarna komt pas het WK."

Voor Makkelie wordt het alweer zijn vijfde eindtoernooi, en de vierde op het veld. Bij het WK van 2018 in Rusland was hij alleen nog VAR, maar vervolgens mocht hij wel fluiten bij de EK's in 2021 en 2024, en bij het afgelopen WK in Qatar in 2022.

Lucratief

Naast een hele eervolle aanstelling, is fluiten op een WK daarnaast ook behoorlijk lucratief. Voor het WK in Qatar kregen de scheidsrechters al een salaris van ongeveer 70 duizend euro, met daarnaast nog premies die ver kunnen oplopen. Assistenten en videoscheidsrechters moeten het met iets minder doen. Zij kregen in Qatar ongeveer 25 duizend euro. Hoeveel het arbitrale korps mag verwachten in de Verenigde Staten is op dit moment nog onduidelijk.