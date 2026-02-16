Er was afgelopen weekend weer veel te doen over de arbitrage op de Nederlandse velden. Van snoeiharde tackles die mild bestraft werden, tot een discutabele penalty. Trainers werden er moe van, analisten kraakten de scheidsrechters af en nu gaan een aantal zelfs de Champions League fluiten. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende is kritisch op Danny Makkelie. "Met een schampschot ben je ook gewoon geraakt."

In een speelronde waarin het weer meer over de arbitrage ging dan over de spelers op het veld, trekt Mario van der Ende een pijnlijke conclusie. Eén van de beste scheidsrechters die dit land heeft voortgebracht kijkt met pijn naar de VriendenLoterij Eredivisie. "Goede scheidsrechters laten het spel floreren en dat gebeurt nu systematisch niet. Dat is heel jammer. Ze moeten het niveau van de Eredivisie omhoog krijgen, maar maken nu zélf de fouten", analyseert hij kort.

Danny Makkelie

Het weekend begon met veel ophef rondom Danny Makkelie. Hij floot zaterdag de degradatiekraker tussen Heracles Almelo en NAC Breda. In dat duel ontsnapte NAC'er Lewis Holtby aan een rode kaart na een zware tackle op Djevencio van der Kust. "Toen ik die overtreding zag, moest ik meteen denken aan de Champions League. Het is te hopen dat Makkelie er wel voor fluit als hij dinsdag Galatasaray leidt, want anders is zijn seizoen voorbij op internationaal niveau", oordeelt hij hard.

Dat niveau ligt zoveel hoger, dat je daar niet wegkomt met zo'n fout als hij maakte tegen NAC. "Die overtreding was gewoon rood. Hij bracht als excuus in dat hij geschampt werd. Dan denk ik dat je niet goed gekeken hebt. Hij zit zelf bij de politie; bij een schampschot kom je ook tot de conclusie dat je gewoon bent geraakt. Of het criterium voor Makkelie moet zijn dat het onderbeen van Van der Kust doormidden moet, maar dit kan gewoon niet. "

VAR

Na afloop was Heracles-trainer Ernest Faber woest over deze situatie, maar ook over een makkelijk gegeven penalty. Dezelfde Van der Kust kreeg vlak voor zijn eigen zestienmetergebied de bal op zijn hand van heel dichtbij. Hij had geen tijd om te reageren, maar Makkelie vond het hands en gaf een vrije trap.

Na een VAR-ingreep ging de bal op de stip. "Het beeld dat ik kreeg te zien was niet loodrecht op de lijn. Dan is het een vertekenend beeld en kan je het niet goed waarnemen. Geen rechter was met deze beelden aan de haal gegaan", is het korte antwoord van Van der Ende. Ook deze actie kan dus niet op zijn goedkeuring rekenen.

Hij snapt dan ook de frustratie van Faber. "Faber is naar buiten toe altijd correctheid ten top. Ik heb hem als trainer en als voetballer meegemaakt. Hij is altijd correct. Als hij dan zulke teksten bezigt, dat is gewoon link. Dat is slecht voor het imago, maar je bent er zelf debet aan als arbiter", vindt hij.

Zondag keek hij ook verbaasd op bij de wedstrijd van Feyenoord, waar evengoed een felle tackle eerst met geel werd bestraft. Daar kwam de VAR wel op de lijn, waarna het rood werd. "Maar die jongen stond er 6 meter vanaf. Ziet hij dat dan echt zelf niet? Zo gebeuren er gewoon te veel dingen die niet kloppen", is zijn pijnlijke constatering. Het zorgt voor een bedenkelijk niveau van arbitrage op de Nederlandse velden.

Hij vindt dan ook dat Makkelie in zijn handjes mag knijpen met zijn aanstaande aanstelling op het WK. Als enige Nederlandse arbiter komt hij momenteel in aanmerking voor een plek op het wereldpodium. "Hij mag blij zijn als dat doorgaat als je ziet hoe hij het afgelopen half jaar fluit. In de top moet je elke wedstrijd kunnen fluiten. Het is niet zo dat hij nu op WK-niveau acteert, maar toch komt hij ervoor in aanmerking. Er moet echt nog een flink percentage bovenop, voor hij daar volwaardig mee kan. Anders kan hij snel zijn koffers terug naar Nederland pakken."

En voor de volgende vergadering van het scheidsrechterskorps zou Van der Ende graag zien dat de quote van Faber op de muur wordt geplakt: "Als dit soort dingen niet gezien worden door de VAR en scheids, dan wordt het lastig om wedstrijden te winnen. Dan valt bij iemand misschien een keer het kwartje", vindt Van der Ende. "De arbitrage mag de ranglijst niet bepalen, daar zijn ze nu wel mee bezig."

