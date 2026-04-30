Voor Jerdy Schouten zijn het lastige tijden. De aanvoerder van PSV zag eerder deze maand zijn WK-droom in duigen vallen door een ernstige blessure. Hij scheurde zijn kruisband af en staat dus nog maanden langs de kant. Een enorme dreun voor de topvoetballer, die enkele weken na het dramatische moment vertelt hoe het met hem gaat.

In de wedstrijd met FC Utrecht in Eindhoven op 4 april ging het mis. Bij een duel, waarvan Schouten er al zoveel uitvocht in zijn carrière, liep hij de ernstige blessure op. Kort daarna werd duidelijk dat het om een gescheurde kruisband ging. Weg seizoen, weg WK voetbal en ook een groot deel van het volgende seizoen gaat aan de neus van Schouten voorbij.

Veel pijn bij Jerdy Schouten

In gesprek met presentatrice Eva Jinek in haar talkshow laat Schouten weten hoe het nu met hem gaat. "Op dit moment heb ik nog veel pijn. Er zit nog veel vocht in de knie, dat helpt wel beetje tegen de pijn. Dat scheelt iets. Ik denk dat de echte pijn pas na de operatie is." Schouten moet onder het mes en pas daarna kan het echte herstel beginnen.

Hij wist tijdens PSV - FC Utrecht door de harde 'krak' in zijn knie meteen dat het foute boel was. Dat zorgde voor veel verdriet en het besef dat hij het WK gaat missen. "Het was het eerste wat ik zei op de brancard. Dat was een van mijn eerste gedachten."

Steun van Ronald Koeman

Schouten kreeg enorm veel steunbetuigingen. Van zijn medespelers, die hem tijdens het weekend weg op Ibiza ook hielpen, van de fans en ook van bondscoach Ronald Koeman. Die moest een streep zetten door Schouten als een van de spelers in zijn WK-selectie. "Daar baalde hij zelf ook enorm van. In eerste instantie voor mij, want hij dacht ook aan mij als persoon. Hij had het mij zo gegund en vond dat ik belangrijk was voor het elftal."

Lastige situatie met dochtertje thuis

Voor Schouten is het een lastige situatie dat hij niet lang niet kan voetballen. Maar dat levert ook problemen op thuis, bijvoorbeeld bij haar anderhalf jaar oude dochtertje. "Dat is ook voor haar heel lastig. Ze had het denk ik snel door dat papa 'au' heeft, want eigenlijk loop ik normaal heel de dag met haar door het huis. Dat gaat nu even niet. Het is maar een enkele keer geweest dat ze daar om moest huilen."

Komende zomer is Schouten noodgedwongen thuis, in plaats van op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hij verwacht dat er mentaal dan nog wel een extra klap komt. "Dat wordt een dingetje, denk ik. Heel mijn familie gaat voor de buis zitten. Ik denk dat ik daar uiteindelijk bij aanschuif. Het zal niet makkelijk zijn om al die wedstrijden te zien. Het zal af en toe door mijn hoofd gaan: 'Stond ik er maar', maar dat is nou eenmaal niet het geval."